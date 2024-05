„Vždy mě armáda lákala. Hlásila jsem se k ní už v devatenácti letech, chtěla jsem být pilotkou stíhačky. Ale to nevyšlo, neprošla jsem kvůli očím zdravotními testy. Pak jsem měla dítě, takže tento můj sen musel jít úplně stranou. Když syn vyrostl, řekla jsem si, že si sen splním. Zkusila jsem to a jsem za to ráda,“ popsala Lenka Jonáková, které letos bude 45 let.

Do aktivních záloh vstoupila loni v listopadu, v armádním výcvikovém zařízení ve Vyškově na Moravě absolvovala šestitýdenní kurz. „Prošla jsem ho s přehledem, jsem ráda, že zvládám to, co zvládají mladší. Každý zdravý člověk by si měl kurz základní přípravy vyzkoušet, aby věděl, na čem je,“ míní. Dobrou fyzickou kondici si udržuje pravidelným sportováním. Do 38 let hrála soutěžně fotbal, nyní si rekreačně užívá florbal, občas si jde zahrát tenis, nacvičuje sokolský slet.