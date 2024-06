„V minulém týdnu proběhli dokončovací práce na výstavbě nové dálnice D7 Chlumčany - zkapacitnění. Řidiči se po více jak čtyřkilometrovém úseku projedou v pondělí 24. června,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Stavba 4,4 kilometru dlouhého úseku dálnice u Chlumčan odstartovala v únoru 2022. Na konci loňského roku se už začalo při cestách na Prahu jezdit po nové komunikaci, ale s omezením. Kvůli pokračování výstavby tam byl provoz sveden do jedné poloviny dálnice. Navíc se na několik měsíců uzavřely dálniční nájezdy u Loun, šoféři mířící z města a do něj museli využívat druhý sjezd, pro řadu z nich to znamenalo dlouhé objíždění. Rušno bylo kvůli tomu také na průtahu městem. Aktuálně bude křižovatka Louny – východ po přestavbě také dokončena a nájezdy otevřeny.

Zhotovitelem úseku u Chlumčan je firma Metrostav Infrastructure, přišel na 1,178 miliardy korun bez DPH.