Rychlým tempem pokračuje výstavba dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku. Asfaltuje se, nyní začnou silničáři s malováním a instalací dopravního značení a s montáží svodidel. Úsek mají řidiči začít používat už letos v prosinci. Silničáři také dokončují zkapacitnění obchvatu Loun, jeho zprovoznění se plánuje na konci září.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Na stavbě D7 u Chlumčan v úseku výstavby mimoúrovňové křižovatky Louny - východ máme dokončenou pokládku asfaltu, hotové odvodňovací žlaby a nyní probíhá ohumusování a terénní úpravy. Nyní se pustíme do zhotovení vodorovného i svislého dopravního značení a montáže svodidel," informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Práce u Chlumčan jdou rychleji, než bylo původně v plánu. Šoférům má 4,5 kilometrů dlouhá další část D7 na Lounsku začít sloužit na konci letošního roku, bude se na něm ale ještě pracovat. Kompletně hotový má být tento úsek příští rok v srpnu. „Stavbu nového úseku dálnice D7 u Chlumčan plánujeme pro řidiče zprovoznit v částečném profilu v prosinci 2023," uvedlo ŘSD.

Naopak práce na obchvatu Loun nabraly zpoždění, jeho dokončení se ale už blíží. Další úsek D7 na Prahu by měl začít řidičům sloužit na konci září. Silničáři aktuálně dokončují šest kilometrů dlouhý úsek okolo města. Jeho výstavba nabrala několikaměsíční zpoždění, po zahájení prací se tam totiž přišlo na to, že původní silnice z roku 1999, která má sloužit jako polovina dálnice, byla v horším stavu, než se čekalo. „Uvedení stavby do plného provozu předpokládáme 20. září," napsalo ŘSD.

Dálnice D7 z Chomutova na Prahu má být podle současných plánů hotová v roce 2028, kdy má skončit také výstavba u Postoloprt. Zahájena má být v roce 2025. Příští rok by se měl začít stavět 16 kilometrů dlouhý úsek kolem Slaného.