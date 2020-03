Nevoďte své dítě do mateřské školy, bude tam samo. A kvůli jednomu dítěti nebudeme vařit, zajistěte mu jídlo sami. Takovéto telefonáty si v minulých dnech vyslechli někteří rodiče, kteří mají své děti v lounských školkách. Vedení Loun, které usiluje, aby provoz mateřských škol hlavně kvůli pracujícím rodičům fungoval i nadále, zasáhlo.

Starosta Loun Pavel Janda vydal opatření, ve kterém vedení mateřských škol zakazuje kontaktovat zákonné zástupce dětí a přesvědčovat je, aby nedávali své dítě do příslušné školky. A také zakazuje vyžadovat po rodičích zajištění náhradního způsobu stravování. „Neoficiálně to platilo už dřív, ale staly se případy, kdy z některých školek volali rodičům, aby tam děti nevodili. Proto jsem vydal toto opatření oficiálně, dosavadní přístup se totiž míjel účinkem. Platí, že žádné omezení není, pouze by do školek tak jako obvykle neměly chodit nemocné děti,“ vysvětlil starosta.

Oslovené ředitelky školek se nechtěly k této věci vyjadřovat. Některé ale poukazovaly na to, že je provoz mateřinek při tak malém počtu dětí, které tam nyní docházejí, neekonomický. „Ekonomická stránka věci není nyní prioritou. Prioritou je zajištění péče o děti pracujících rodičů,“ namítl starosta.

Počet dětí, které v pondělí 23. března přišly do lounských mateřských škol, dramaticky poklesl. Zatímco minulé pondělí jich bylo 66, teď to bylo pouze 13.

Vedení města se domnívá, že za výrazným poklesem stojí také „aktivita“ některých školek směrem k rodičům. V těchto číslech není započtena ZŠ a MŠ Otakara Jaroše, která je v souladu s nařízením vlády vyčleněna pro potřeby rodičů pracujících ve složkách záchranného systému či strážníků.

V Lounech chtějí udržet provoz mateřských škol, aby pracující lidé nezůstávali doma kvůli ošetřování člena rodiny. „Pokud všichni půjdou na OČR, kdo nás obslouží v obchodě, v lékárně, kdo doveze balík nebo kdo se postará o lidi v domovech důchodců?“ chválí přístup například Michala Lorethová.

Jiní to naopak kritizují. „Přece i v nouzovém stavu jde o to peníze ušetřit, aby se mohly použít na jiné potřebné věci. Proto nechápu, že se vyhazují peníze za provoz školek, kde se musí topit, svítit a vařit pro jedno dítě, když efektivnější by bylo ponechání jen jedné školky v provozu,“ zmínila Petra Keslová.

„Zvažovali jsme, že necháme v provozu třeba jen dvě školky, ale to nám nedoporučili zástupci integrovaného záchranného systému v krizovém štábu, aby nedocházelo ke zbytečné koncentraci lidí,“ oponoval lounský starosta.

Naopak v sousedním Žatci je většina mateřských škol od minulého úterý uzavřena. V provozu je MŠ U Jezu, a to pro děti od 3 do 6 let, a ZŠ a MŠ ve Dvořákově ulici pro žáky od 7 do 10 let. „Děti v nich mohou umístit rodiče, kteří potřebují z důvodu výkonu zaměstnání zabezpečit péči o ně, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy nebo školského zařízení,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.