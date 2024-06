Mezi východní částí Loun a Cítoliby probíhá stavba lávky přes dálnici D7 Praha – Chomutov. Pěším a cyklistům začne sloužit ještě letos. V současné době se betonují základy pro přemostění, se státní dotací ji buduje městys Cítoliby.

Na nové lávce přes dálnici u Loun se betonují základy. | Video: Deník/Petr Kinšt

Výstavba osmdesát metrů dlouhé lávky za dvacet milionů by měla být hotová do konce listopadu. Roste mezi Cítoliby a Louny v prostoru průmyslové zóny jihovýchod, znovu spojí asfaltovou cestu, kterou hlubokým zářezem přerušila v druhé polovině devadesátých let 20. století výstavba silničního obchvatu města. Tamní továrny se stanou pro cítolibské obyvatele dostupnější, přemostění má sloužit i k cestám při vycházkách nebo vyjížďkách na kole.