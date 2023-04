Po otevření první poloviny se řešilo, jak s pracemi dál. Do podoby druhé půlky se přestavuje původní silnice I/7, počítalo se s tím, že se laicky řečeno vymění asfalt a brzy bude hotovo. Ukázalo se, že tak jednoduché to nebude. Důvodem je podloží pod silničním obchvatem Loun postaveném na konci devadesátých let 20. století. V průběhu stavby dálnice totiž přišlo upozornění, že podloží není únosné, jak by podle současných norem mělo být. Na stole byla i varianta, že se rozsah prací po celé délce šestikilometrového úseku podstatně navýší.

„Řešení se v minulých dnech našlo. Naší snahou je, aby bylo co nejvíc optimální jak po technické, tak po finanční stránce,“ sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Prvním krokem je odrfézování starého asfaltu z vozovky, následují zkoušky únosnosti podloží. A to po úsecích dvě stě, tři sta metrů. Pokud budou v pořádku, položí se nový asfalt. Pokud ne, nastoupí bagry, konstrukční vrstvy vozovky odstraní do hloubky osmdesáti, devadesáti centimetrů a nahradí se novými. „Chceme tak zabezpečit kvalitu dálnice, ale na druhou stranu je snaha, abychom nedělali zbytečné práce, které by byly časově dlouhé a finančně nákladné,“ přiblížil Mátl.

Práce protahují zmíněné zkoušky, které ukáží, jak se s konkrétním úsekem v délce několika set metrů naloží. V tuto chvíli je pravděpodobné, že původní termín zprovoznění druhé poloviny dálnice, červen letošního roku, padá. „V současné době se jeví, že ke zprovoznění by mělo dojít do konce prázdnin letošního roku. Záležet bude na konečném rozsahu prací. Původně ale situace vypadala dramatičtěji, vypadalo to až na závěr roku, věřím, že se bude po kompletní dálnici jezdit na konci léta,“ popsal generální ředitel ŘSD.

Zhotovitelem šestikilometrového úseku dálnice D7 u Loun je sdružení firem Eurovia CS a Herkul, cena stavby dle smlouvy o dílo je bez DPH 773 milionů korun. Pravděpodobně dojde k jejímu navýšení, o kolik se ukáže v následujících měsících.

Poměrně svižným tempem pokračuje na D7 výstavba navazujícího úseku u Chlumčan. Trasa dálnice se tam jasně rýsuje v terénu, pokládá se kanalizace, staví se mosty. Obzvlášť patrné pokroky jsou vidět v údolí přímo u Chlumčan, kde série mostů překročí potok, silnici a železniční trať. „V těchto dnech na mostě přes Smolnický potok probíhá betonáž prvního taktu mostovky, na kterou je třeba 520 kubíků betonu,“ přiblížila rozsah prací na velkém dálničním mostě mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Čtyři a půl kilometru dlouhý úsek se pro řidiče otevře v příštím roce.V roce 2024 chce ŘSD spustit stavbu tří úseků u Slaného, s poslední částí celé dálnice, u Postoloprt, se má začít v roce 2025. Komplet celá D7 bude podle současných termínů výstavby dokončena v roce 2028.