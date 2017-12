Stavba dalších úseků dálnice D6 začala, řidičům se zlepší cesta do Prahy

Okres Louny – V roce 2020 se prodlouží dálnice od Nového Strašecí až za Krušovice. Řidiči se vyhnou i Řevničovu. V lednu se má začít stavět obchvat Lubence.

Slavnostní zahájení stavby obchvatu Řevničova.Foto: Ministertsvo dopravy

Až pojedou řidiči z okresu Louny za tři roky do Prahy, cesta bude pohodlnější a rychlejší. A to díky dalším deseti kilometrům dálnice D6, které se tento týden začaly stavět u Řevničova a Krušovic. Za zmíněné tři roky se řidiči těmto městečkům vyhnou, cestou po nových úsecích dálnice Praha – Karlovy Vary navíc ušetří víc než pět minut času.

U Lubence se začne v lednu

A hned na začátku roku chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit stavbu dálničního obchvatu Lubence na Podbořansku. Ten uleví obci od tranzitní dopravy, řidičům z jihu Ústeckého kraje se díky tomuto novému úseku dálnice zlepší cesta na západ Čech.

V současné době je na dálnici D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb v provozu zhruba 90 kilometrů z celkových 170, dalších deset se začalo stavět. „Na přípravě zbývajících sedmdesáti kilometrů intenzivně pracujeme, například hned začátkem příštího roku máme v plánu začít budovat obchvat Lubence. Zbývajících osm dálničních úseků bychom chtěli zahájit během následujících pěti let,“ představil plány na pokračování výstavby dálnice D6 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Hotovo v roce 2020

V Lubenci, Řevničově i Krušovicích čekají na dálniční obchvaty řadu let. Ty se mají pro řidiče otevřít na podzim roku 2020.

„Pro Lubenec to bude velká úleva, provoz na silnici je enormní a nebezpečný. Budeme jenom rádi, až bude obchvat hotový,“ sdělil starosta Lubence Jiří Chaloupecký.

Obchvat Lubence povede severně od obce, jeho součástí bude mimoúrovňová křižovatka se silnici Podbořany – Chýše. Nová dálnice u Lubence dvakrát překlene několikasetmetrovými mosty údolí říčky Blšanky. Počítá se se dvěma protihlukovými stěnami v celkové délce přes půl kilometru.

Na výstavbu obchvatu čekají obyvatelé obce s patnácti sty obyvateli dlouhé roky. Podle posledních výsledků sčítání dopravy Lubencem po silnici Praha – Karlovy Vary denně projede devět tisíc aut.

Dálnice vyjdou levněji

Všechny tři úseky dálnice D6, Nové Strašecí – Řevničov, obchvaty Řevničova a Krušovic a obchvat Lubence, vysoutěžilo ŘSD se značnou finanční úsporou. V případě úseku Nové Strašecí – Řevničov se podařilo snížit cenu stavby z odhadovaných 1,15 miliardy korun (bez DPH) na 745 milionů. Při přepočtu ceny na jeden kilometr bude tento úsek patřit k nejlevnějším v České republice. Cenu výrazně snížil fakt, že tam nevznikne žádná mimoúrovňová křižovatka.

Obchvat Řevničova vyjde na jednu miliardu korun bez DPH namísto odhadovaných 1,8 miliardy, stejně jako obchvat Lubence. Tam projektová dokumentace předpokládala cenu 1,5 miliardy.

Celá dálnice po roce 2025

Ministerstvo dopravy slibuje, že zbylých osm úseků dálnice D6 se začne stavět do pěti let. V tom případě by celá dálnice byla hotová v letech 2025 až 2030. Jako první se mají stavět další úseky ve středních Čechách – obchvaty Krupé, Hořesedel a Hořoviček. Jako poslední pak úseky v Karlovarském kraji a také dvanáctikilometrový úsek v jižním cípu Ústeckého kraje mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou.

Náklady na dostavbu dálnice vyjdou na deset až dvacet miliardami korun. Stát zvažuje, že by její dostavbu hradil ze soukromých zdrojů. Po roce 2020 totiž zřejmě vyschnou evropské dotace, se kterými se počítá při stavbách obchvatů Řevničova, Krušovic i Lubence.

Dobrou zprávou pro řidiče z okresu Louny je ta, že se rovněž tento týden začal stavět severní obchvat Slaného. Ten zase zrychlí cestu ze Žatecka a Lounska na sever a východ Prahy. Severní obchvat Slaného totiž výrazně zrychlí cestu mezi silnici Praha – Chomutov a ústeckou dálnici D8.