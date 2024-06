Dálnici D7 na hranici krajů chce stavět pět firem. ŘSD ušetří půl miliardy

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dálnice D7 Praha – Chomutov v úseku Kutrovice – Panenský Týnec vrcholí. Trasu dlouhou bezmála sedm kilometrů na hranici Středočeského a Ústeckého kraje chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvést do provozu do tří let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta