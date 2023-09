/FOTO, VIDEO/ Dvacet pět miliard korun. To je přibližná částka, která bude v příštích letech potřeba na dálnice D7 Praha – Chomutov a D6 Praha – Karlovy Vary. Konkrétně těch úseků, u kterých se počítá se zahájením stavby v příštím roce a dalších letech. Podle premiéra Petra Fialy je dokončení dálniční sítě pro jeho vládu prioritou a peníze na dostavbu obou dálnic, které procházejí okresem Louny, budou.

Ve středu 20. září začne řidičům sloužit nový dálniční úsek u Loun. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Dopravní infrastrukturu považujeme za naprosto zásadní věc pro rozvoj České republiky, jsme připraveni do ní investovat. Do deseti let chceme dobudovat českou dálniční síť,“ řekl předseda vlády dnes, ve středu 20. září, při slavnostním zprovoznění dálnice D7 u Loun.

„Letos jde na dopravní stavby rekordní částka, příští rok ji zopakujeme. V tomto tempu chceme pokračovat. Chceme jít ale ještě dál. Vládní výbor pro strategické investice má jeden z úkolů řešit, jaká legislativa překáží rychlejšímu budování dálnic nebo vysokorychlostních tratí. Ale chceme se také bavit o nových modelech financování, abychom na všechny stavby, které Česká republika potřebuje, měli v budoucnu dostatek peněz. Když mluvím o budoucnosti, nemyslím tím rok, dva, ale desetiletý výhled,“ sdělil český premiér.

„Připravili jsme na příští rok rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět počítá s rekordní sumou 150 miliard korun. To garantuje finanční prostředky na zahájení dalších tří úseků dálnice D7 a pokračování výstavby D6,“ doplnil jej ministr dopravy Martin Krupka. V této souvislosti připomněl tři úseky u Slaného na dálnici Praha – Chomutov, které by se měly začít stavět v příštím roce, nebo část dálnice Praha – Karlovy Vary mezi Petrohradem a Lubencem, kde je zahájení stavby v plánu hned zkraje roku.

Podle premiéra Fialy se má v Česku v příštím roce zprovoznit 144 kilometrů nových dálnic. „Aktuálně se staví 265 kilometrů dopravních staveb, z toho je 178 kilometrů dálnic a 87 silnic prvních tříd,“ řekl.