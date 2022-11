„Ještě to není zprovoznění dálnice, jsme pouze v rámci etapových pokračování,“ upřesnil Petr Vacek, vedoucí výstavby úseku Chomutov Ředitelství silnic a dálnic. „Abychom mohli dokončit dálnici, musíme vymístit provoz ze stávající silnice I/7. Dokončili jsme levý jízdní pás, a tím se nám uvolní prostor staveniště pro pravý,“ doplnil Vacek s tím, že nyní prakticky půjde o rekonstrukci silnice na parametry dálničního charakteru. A o rekonstrukci mostů na cestě.

Polovina dálnice D7 u Loun se pro řidiče otevře ve čtvrtek

Sdružení firem zahájilo stavbu v srpnu 2020. Oproti původnímu harmonogramu došlo k několikaměsíčnímu zpoždění kvůli komplikovanému geologickému podloží, což odhalily zemní práce. „Stavbu protínají čtyři tektonické linie,“ popsal ředitel závodu Ústí nad Labem Eurovie Karel Nápravník s tím, že geologové a projektanti navrhli patřičné řešení. „Byly tu i místní vývěry vody a probíhaly drenáže, aby se odvedla voda,“ vysvětlil Nápravník.

Firmy se potýkaly s extrémním rokem na dostatek zdrojů i turbulentní ceny materiálů. Při této stavbě šlo hlavně o podražení kamení, asfaltu i plynu. Problém byl také s ocelovými svodidly. „Na jaře jeden dodavatel vypověděl smlouvu. Nakonec je nemáme z Ostravska, ale z Rakouska,“ dodal Nápravník.

Celá dálnice D7 by měla být hotová do konce roku 2028. Poslední budovaný úsek by měl být ten u Postoloprt. „Čeká nás spousta kritických míst v rámci stavebního řízení a majetkoprávních vypořádání,“ upozornil Vacek. Peníze z ministerstva dopravy by na to ale být měly. „Nemáme žádnou indicii, že by nás někdo brzdil, hrozil, že nebudou peníze. Naopak, vnímáme to stále jako prioritu v regionu a pokračujeme v přípravě bez omezení,“ uzavřel Vacek.