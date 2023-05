Po malbě denně projdou stovky lidí. Co člověk, to názor. „Mně se to líbí, jsem rád, že něco takového v Lounech máme,“ řekl například Karel Trpný. Obyvatel města Aleš Kadeřábek podobné nadšení nesdílí. „Pro mě to jsou vyhozené peníze, které by se daly určitě využít jinak,“ domnívá se.

Celkové náklady na proměnu místa se vyšplhaly na 8,9 milionu korun. Město Louny zaplatilo přes 5,7 milionu. Další finanční prostředky získal Spolek Sýkora 2020, jenž za vznikem myšlenky stojí, který uspořádal veřejnou finanční sbírku, do níž přispěla i manželka Zdeňka Sýkory Lenka. Vynesla přes 1,6 milionu. Projekt finančně podpořila také Nadace ČEZ a společnost Ekostavby Louny, která odkoupila betonové koule stojící do té doby před divadlem a umístila je v Zahradním městě. S přeměnou piazzetty zároveň dostala Galerie města Loun, která sídlí v suterénu divadla, nový vstup a nátěr fasády.

Prvotní studie, jejíž řešením mělo být umístění díla Zdeňka Sýkory v intravilánu města, vznikla v roce 2014 na základě zadání města Loun. Vlastní práce na úpravě piazzetty začaly na konci jara 2018. Původně měly skončit v září, protáhly se ale na celý rok. Termín nanesení kompozice se několikrát odsunul, problémy byly s podkladovým betonem. Po nové piazzettě se mohou lidé procházet od června 2019.

„Už jsem se nemohla dočkat. Byla jsem dojatá, když jsem přicházela a kompozici poprvé viděla v celé kráse, měla jsem slzy v očích. Je to zakončení pětiletého úsilí,“ netajila tehdy své nadšení Lenka Sýkorová, manželka v roce 2011 zesnulého umělce. „Kompozice je adekvátní prostoru před divadlem, sluší mu. Louny získaly, co někdo jen tak nemá. Zpracování je poctivé, přesné a precizní, je ale i přesto vidět, že malbu dělala lidská ruka ne stroj. Je to malba na náměstí, ne nějaká mozaika. To je unikátní,“ pochvaloval si přední český architekt Josef Pleskot, který je s Lenkou Sýkorovou spoluautorem návrhu a projektu.

S odstupem let vnímá Spolek Sýkora 2020 své úsilí jako úspěšné. „Louny se tím zapsaly mezi města s nejlepšími architektonickými počiny let 2019 až 2020. Piazzetta je zařazena do ročenky České architektury sestavené Petrem Hájkem, architektem roku 2018. Na piazzettu jsme doprovodili řadu přátel a obdivovatelů díla Zdeňka Sýkory. Odkazují na ni média věnující se umění a architektuře,“ připomněla předsedkyně spolku Jolana Planičková.

Jeho členy podle ní mrzí problémy, které se v průběhu stavby objevovaly. „Při zpětném pohledu by se některé z nich daly vyřešit lépe, přesto si myslíme, že realizace měla smysl, protože vhodným způsobem připomíná slavného lounského rodáka a v neposlední řadě i proto, že se na ní podílel významný a oceňovaný architekt Josef Pleskot,“ dodala.

První opravy se týkaly kluzkého povrchu bílé barvy, nyní přijde na řadu loupání nejsvrchnější vrstvy. „Domníváme se, že dochází k mechanickému poškození. Se zhotovitelskou firmou jsme domluvili opravu v rámci záruky, takže město Louny to nebude stát žádné peníze,“ sdělila Jolana Planičková. Práce by měly podle ní proběhnout po skončení sezony ve Vrchlického divadle, tedy v průběhu letních prázdnin.