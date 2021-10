V domově pro seniory U Pramene v Lounech se v rámci testování neočkovaných zaměstnanců objevily dva pozitivní testy na covid. Zaměstnanci jsou v karanténě a podstoupí PCR test.

Testování na covid-19, ilustrační foto. | Foto: Deník

Pro návštěvníky platí nová pravidla. „Respirátory nasazené na ústech a nosu po celou dobu pobytu. Dezinfekce rukou při vstupu do budovy. Měření teploty při vstupu do budovy. Návštěvy budou každý den jen do 18 hodin. V noci bude ve společných prostorách probíhat ošetření prostoru germicidním světlem,“ popsala ředitelka Jana Černá.