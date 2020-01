Rozhodnutí, kdy a zda vůbec začnou v centru Loun platit významné změny v dopravě, zatím nepadlo. Radnice loni navrhla, že dvě vytížené ulice budou nově jednosměrné a část centrálního náměstí se pro auta uzavře. Změny měly začít platit už tento měsíc. O tom, zda a kdy se uvedou do praxe, se ještě jedná. Severočeská vodárenská společnost (SVS) totiž oznámila, že v centru Loun chystá rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Výkopové práce budou mít vliv na dopravu v centru. Počítá se s nimi jak na Mírovém náměstí, tak i v ulicích směrem k Žatecké bráně. „Na toto téma budeme mít v nejbližší době se Severočeskou vodárenskou společností ještě jednání, uvidíme, co z nich vzejde. Pak se případným zavedením změn v dopravě budeme zabývat,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

SVS v minulých dnech podala žádost o vydání stavebního povolení k rekonstrukci kanalizace a vodovodu na Mírovém náměstí. „Předmětem povolení je rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu ve stávající trase na Mírovém náměstí, v ulici Pivovarská a v ulici Beneše z Loun. Celková délka rekonstruované kanalizace činí 271 metrů a vodovodu 228 metrů,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí lounské radnice Marie Nováková.

Kdy začne SVS s pracemi, přesně stanovené zatím není. „V současnosti probíhá v této věci inženýrsko -projektová činnost, po dokončení bude následovat soutěž a výběr zhotovitele. V tuto chvíli tak nejsou k dispozici žádné přesnější termíny,“ sdělil manažer útvaru komunikace SVS.

„Pokud se nám podaří příprava spolu s výběrem zhotovitele dokončit dle našich představ, bude možné stavbu zahájit koncem tohoto roku, nejpozději začátkem roku 2021,“ dodal.

Návrh dopravních úprav v centru města obsahuje tři zásadní změny. První je zjednosměrnění dvou ulic. A to Žatecké, podle návrhu by se po ní včetně Žatecké brány mohlo jezdit už jenom ve směru do centra. Naopak Hilbertova ulice na opačném konci historického jádra by byla od radnice jednosměrná ve směru z centra. Od radnice k Daliborce tedy bude platit obrácený směr jízdy. Třetí novinka se týká Mírového náměstí. Nově by platil zákaz vjezdu aut do jeho poloviny, konkrétně na jižní a východní stranu od papírnictví ke knihovně. Mohly by tam jen vozy zásobování.

Kromě rekonstrukce sítí v centru se řidičů v Lounech dotkne i další investice – připravovaná oprava mostu Veslařů přes Ohři a sousedního inundačního mostu. O termínu zatím rozhodnuto nebylo. Loun by se naopak neměla dotknout výstavba dálnice u města, která se má letos spustit. Při rozšiřování obchvatu na čtyři pruhy se s převedením dopravy na bývalý průtah městem nepočítá.