/FOTO, VIDEO/ Centrum Loun zřejmě čeká změna v dopravě. Vedení města kývlo na návrh dopravní komise, aby se ulice historického jádra zjednosměrnily. Dotklo by se to Mírového náměstí a okolních ulic Žatecká a Hilbertova. Ulice Beneše z Loun u Chrámu svatého Mikuláše a Pivovarská u muzea už jednosměrné jsou. Radnice si k tomu ještě nechá vypracovat studii.

Mírové náměstí v Lounech. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Rada města Loun souhlasí se zjednosměrněním centra města. Očekává od toho zklidnění dopravy. Na Mírové náměstí by se vjíždělo Žateckou bránou a vyjíždělo Hilbertovou ulicí. Díky tomu by mohla vzniknout nová parkovací místa,“ přiblížil tiskový mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

„Počkáme si ovšem na závěry studie, která by měla být hotova během jara 2024, poté by ke zjednosměrnění mohlo dojít. Zjednosměrnění nám dává logiku tehdy, až skončí práce na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řádu v centru,“ sdělil místostarosta pro dopravu a bezpečnost Pavel Csonka.

V současné době Severočeská vodárenská společnost na Mírovém náměstí a v okolních ulicích provádí rekonstrukci popraskané kanalizace a dožilého vodovodu z roku 1960, práce mají skončit tento měsíc.

Pokud by ke změnám došlo, dosavadní jednosměrný provoz v ulicích Pivovarská, Česká a Beneše z Loun by zůstal beze změn, zmíněná nová parkovací místa by vznikla v Hilbertově ulici. „Zjednosměrnění Hilbertovy ulice od centra města směrem k ulici Husova by přineslo využití parkování po pravé straně ulice a možnost umístění parkovacího automatu,“ stojí v usnesení rady města.