Louny hledají firmu, která promění Holárkovy sady. Už potřetí

/FOTO/ Město Louny hledá firmu, která promění Holárkovy sady. Záměr se připravuje několik let, výběrová řízení na zakázku v hodnotě osmi a půl milionu korun v letech 2021 a 2022 nebyla úspěšná, nyní proto běží znovu. Potencionální zájemci se mohou hlásit do začátku prosince, vlastní práce by měly proběhnout v příštím roce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Holárkovy sady v Lounech. | Foto: Ladislav Bába