„Do Světa motorů jsem se dostal náhodou po absolvování vysoké školy. Šéfredaktor a současně můj učitel Zbyšek Pechr mi hodil laso se slovy, že shání do týmu posilu. Ptal se, jak jsem na tom s řízením. Přiznávám, že jsem tehdy zatajil, jak jsem v Žatci zvládl autoškolu zdárně až napodruhé. Hlavou mi běželo: úspěch bude vydržet v redakci aspoň pět dnů. Pak z toho bylo pět měsíců, potom rok a nakonec jsem strávil ve Světě motorů pět krásných let,“ vzpomíná Tomáš Hadač, který v červenci oslaví třicáté narozeniny. „Šel jsem tam s plánem vyzkoušet všechno, co má motory. A čím bláznivější věc to bude, tím lépe,“ dodává.

Jedna z jeho vůbec prvních reportáží se odehrála ve vojenském prostoru Libavá na Moravě, kde šoféroval tank T-72 M1 – lahvově zelené monstrum, vážící 43 tun. „Tam mi došlo, že fráze „bordel jako v tanku“ neplatí, neboť uvnitř je tak málo místa, že nepořádek udělat jednoduše nelze,“ vypráví. Vzpomíná, jak si nemohl zvyknout na absenci volantu, pásová vozidla zatáčí pomocí dvojice pák.

„Z kopce jsem to rozfofroval tak, že jsem si dal hlavou třikrát o poklop a při průjezdu vodním příkopem si nechtěně, zato důkladně, opláchl tvář,“ přibližuje svůj zážitek z řízení tanku. Bílé tenisky, které tehdy měl na nohou, se z nálože bláta nikdy nevzpamatovaly. „Dodnes mám před očima, jak mi desátník, který mě doprovázel, řekl, že určitě musím být fotbalista. Měl pravdu,“ směje se.

Kromě toho, že si vyzkoušel tank, formuli, ponorku nebo akrobatické letadlo, vyzpovídal kupu svých sportovních, zvlášť fotbalových, vzorů. Třeba reprezentačního gólmana Tomáše Vaclíka, jehož navštívil při jeho působení v Řecku. „Moc fajn člověk!“ vzpomíná.

O autech si povídal také s dalším reprezentantem Vladimírem Coufalem, kterého prý porazil v útrobách stadionu v Edenu ve stolním fotbálku. Ovšem největší dojem na něj udělalo hodinu a půl dlouhé interview s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Občas mu ale práce přinesla pořádné „nervy“. „Například když se mi známý MMA zápasník Karlos Vémola sbalil po dvou minutách rozhovoru a já přitom měl do redakce přinést dvoustranu textu. To byl následně docela adrenalin. Ale slabý odvar proti tomu, když jsem se nechal převážet autem zavřený v rakvi. Naštěstí kolegové víko po deseti minutách odkryli,“ říká.

Povětšinou mu však jeho zaměstnání přinášelo radost. Svět motorů mu přirostl k srdci, dokonce mu jeho logo zdobí levé stehno. Nechal si ho vytetovat. „Do vánočního čísla jsem horko těžko potil téma a jen tak z plezíru na poradě plácl, že si Svět motorů vnesu pod kůži. Kolegové to vzali smrtelně vážně a já mám holt věčnou inkoustovou památku,“ popisuje.

Po celkově sedmi letech v médiích se stal public relations manažerem a tiskovým mluvčím české developerské společnosti Contera. Stará se o propagaci a reklamu firmy. „Zázemí mám v říčanských kancelářích, které hned můj první den v nové práci zvítězily v prestižní soutěži Kanceláře roku v kategorii nejinovativnější kanceláře v Česku. Aktuálně všechna moje pozornost směřuje do Ostravy, kde stavíme jednu z technologicky nejmodernějších administrativních budov v celé střední Evropě – Organicu,“ připomíná Tomáš Hadač. Znamená to pro něj časté cesty skoro přes celou republiku z Hříškova do slezské metropole. „Proto mi už ani nezbývá čas na fotbal, přestože jsem stále oficiálně hráčem FK Chlumčany,“ dodává.

Jak říká, nejlepší časy své fotbalové kariéry prožil v mládežnických výběrech FK Louny. Celkově nosil dres Loun šestnáct let, dvě sezony hrál za A-mužstvo v krajském přeboru. „Nedávno jsme se s bývalými spoluhráči z ročníku 1993 bavili o našem prvním zápase. Bylo nám šest let a přifrčeli jsme autobusem do Kryr. Nadšeně jsme křičeli ,už jsme tady, už jsme tady.´ No, schytali jsme 19:0. Myslím, že pár kluků dokonce i brečelo,“ vzpomíná.

Po studiích na vysoké škole zkoušel ještě restart s fotbalem v nedalekém Vraném, už to ale podle něj nikdy nebylo ono. „Nejsilnější pouto stejně cítím k lounskému klubu. Jeho výsledky stále bedlivě sleduji. Kdekoliv se mě někdo zeptá, odkud jsem, hrdě hlásím, že jsem Louňák,“ říká.