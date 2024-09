„Wartburgem,“ odpověděl před lety Stanislav Majer v rozhovoru pro časopis Marianne na otázku, čím si ho maminka s tatínkem v roce 1978 odvezli z lounské porodnice do Hříškova, kde rodina bydlela.

Dnes 46letý herec se v Lounech narodil 5. června, do rodiny obráběče kovů a kadeřnice. V Hříškově vyrůstal, zažíval tam různá klučičí dobrodružství, do školy ale musel do nedalekého Panenského Týnce.

V dřívějším interview Majer vzpomínal, jak všichni jezdí do tamního nedostavěného kláštera čerpat energii, on tam měl jiné starosti. „Já se tam učil kouřit a líbat,“ uvedl pro Marianne. Když povyrostl, začal dojíždět do učiliště do Hamru u Litvínova. Učil se truhlářem.

Sám přiznal, že k nejlepším ve třídě nepatřil, moc se toho ve škole nenaučil a nebyl si vůbec jistý, jestli práce se dřevem je to pravé pro něj. „Každý den jsem musel vstávat ve čtyři, v půl pátý mi jel první autobus ze Hříškova do Loun. Přijel jsem do Loun a bylo čtyři padesát. Nádražní halu ale otevírali až v šest, takže jsem vystoupil z busu a začal v tichu mrznout před halou. Čtyřicet minut. V půl šestý mi jel bus do Mostu. Celý to bylo strašně depresivní, monumentálně depresivní. S nikým jsem nepromluvil slovo, čtyřicet minut jsem koukal na asfalt. Pak do busu do Mostu, z Mostu potom tramvají půl hodiny do Litvínova, tam pak zas na autobus do Hamru. V Hamru to všechno mělo začít, jenomže než to začalo, ta výuka v dílnách, já byl úplně vyřízený,“ vyprávěl před lety.

Když se vyučil, nastoupil v továrně v Lounech. Tam dostával stále stejnou práci, která ho nebavila. „Vstávat ve čtyři, abych byl na šestou ve fabrice. Nic se neměnilo,“ vzpomínal.

Do továrny chodil kolem vyhlášeného hotelu s restaurací, tamní atmosféra se mu zamlouvala. A hledali tam číšníka. I když neměl žádnou praxi, nic z oboru neuměl, vzali ho. S majitelem se pak kamarádil, naučil herce prý poslouchat Beatles nebo Pink Floyd. A zaučili ho. „Za měsíc jsem jezdil s vozíčkem s jídlem, porcoval langustu, flamboval steaky. Byl jsem tam dva roky a byl jsem tam šťastný. Plat se mi ztrojnásobil, pronajal jsem si byt v Lounech.“

Po dvou spokojených letech musel buď na vojnu nebo na civilní službu. Vybral si druhou možnost, v lounském muzeu. V té době ho manželka šéfa z hotelu vzala do divadla a seznámila ho tam s lounskými divadelníky bratry Bambuškovými. „Přišli jsme tam a tam se odehrálo něco, čemu jsem vůbec nerozuměl. Zíral sem na to a říkal jsem si, to je super, to bych taky chtěl takhle dělat, být vidět a holky aby se na mě koukaly,“ smál se při rozhovoru pro Marianne Majer.

Hned ho nevzali, pak ale hledali rychlou náhradu za chybějícího kolegu. A stal se z něj herec. S Bambuškovými spolupracoval v areálu staré vodárny nebo v tzv. Multiprostoru. „Osm let totální divadelní euforie, vydupávání divadla ze země. Pro mě to bylo nejzásadnější potkání v životě, jsem Bambuškům strašně vděčný. Tvrdá škola, která mě skutečně vybičovala a motivovala. Zhruba od devatenácti do šestadvaceti,“ zavzpomínal.

Pak už přišel přechod z Loun do Činoherního klubu do Ústí nad Labem, následně zamířil do Prahy. Do Divadla Komedie a Divadla Na zábradlí. A také na filmová plátna a televizní obrazovky. Před kamerou se poprvé ukázal v malé roli v seriálu Zdivočelá země. A pak už přišlo mnoho různých rolí.