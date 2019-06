Louny se tak zařadily za nizozemské město Gorinchem, švýcarskou Basilej nebo českou Prahu, ve kterých se struktury a linie tohoto světově uznávaného malíře nacházejí.

Práce na úpravě piazzetty začaly loni v červnu, původně měly skončit v září. Protáhly se ale na celý rok. Termín nanesení kompozice se několikrát odsunul, problémy byly s podkladovým betonem. Po nové piazzettě se mohou lidé procházet od počátku tohoto týdne.

„Už jsem se nemohla dočkat. Byla jsem dojatá, když jsem přicházela a kompozici poprvé viděla v celé kráse, měla jsem slzy v očích. Je to zakončení pětiletého úsilí,“ netajila své nadšení Lenka Sýkorová, manželka umělce zesnulého v roce 2011.

„Kompozice je adekvátní prostoru před divadlem, sluší mu. Louny získaly, co někdo jen tak nemá. Zpracování je poctivé, přesné a precizní, je ale i přesto vidět, že malbu dělala lidská ruka, ne stroj. Je to malba na náměstí, ne nějaká mozaika. To je unikátní,“ pochvaloval si architekt Josef Pleskot, který je s Lenkou Sýkorovou spoluautorem návrhu a projektu.

Malba na piazzettě má podobu černobílé geometrické kompozice, kterou v roce 1962 Sýkora navrhl na protipožární oponu lounského divadla. Unikátní dílo se ale nedochovalo, zmizelo během rekonstrukce scény v letech 2001 až 2003. S přeměnou piazzetty zároveň dostala Galerie města Louny, která sídlí v suterénu divadla, nový vstup a nátěr fasády.

Celkové náklady na úpravu náměstíčka dosáhly bezmála 9 milionů korun. Město dalo 5,7 milionu, 1,7 milionu korun činil výtěžek sbírky mezi lidmi, kterou organizoval Spolek Sýkora 2020, jenž za vznikem projektu stojí.

„Výsledek je krásný, je to geniální. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Na září chystáme do parku Kouzlo světla, na akci pozveme partery a sponzory a poděkujeme jim,“ řekla předsedkyně spolku Jolana Planičková.

Podle ní dokončením úpravy piazzetty jeho práce nekončí, jméno malíře Zdeňka Sýkory chce propagovat dál. Existuje myšlenka na vybudování jeho muzea. „V Lounech ale nežil jen Sýkora. Byli tu i Vladislav Mirvald nebo Kamil Linhart. Chtěli bychom, aby se Louny staly známé tím, že tito významní umělci tady žili a pracovali na svých dílech. Máme na čem stavět,“ dodala.

Úprava piazzetty v Lounech nevyvolala jen nadšení, někteří argumentovali zbytečností a vysokou cenou. „Doufám, že si tento pěkný prostor získá i ty, kteří se s úpravou piazzetty na začátku neztotožnili,“ řekl starosta Pavel Janda. „Investice do kultury je takovou třešničkou na dortu v rozvoji města. Můžeme si ji v současné době dovolit,“ dodal.