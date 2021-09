Rozhodli o tom lounští radní. Jaroslav Kubera byl český pravicový politik, od listopadu 2018 do svého úmrtí 20. ledna 2020 stál v čele Senátu. Mezi lety 1994 až 2018 byl starostou a posléze primátorem Teplic. Jako politik vystupoval velmi aktivně, mediální pozornost získával žertovnými a často kontroverzními výroky. Před svou smrtí například plánoval navštívit Tchaj-wan, kvůli čemuž čelil tlaku Číny, která ostrov považuje za své území.

Bývalý předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera bude mít v Lounech pamětní desku. A to na domě č. p. 653 ve Vladislavově ulici, kde se 16. února 1947 narodil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.