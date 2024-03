V lounské Jeronýmově ulici, která se stala známou kvůli odporu místních proti zvažovanému kácení vzrostlého stromořadí, se začne kopat už tento měsíc. Nejde ale o kontroverzní výměnu kanalizace a vodovodu, do práce se pustí plynaři.

Jeronýmova ulice v Lounech. | Foto: MÚ Louny

Rekonstrukce potrubí plynařů začne příští týden, odbor dopravy lounské radnice v této souvislosti povolil dopravní omezení od pondělí 18. března. Práce mají probíhat ve třech etapách do konce června letošního roku. Lidé v ulici a v sousední Blahoslavově musí počítat s dopravními omezeními.

Jeronýmova ulice se stala známá kvůli odporu místních k plánovanému kácení třicítky vzrostlých lip, které měly padnout před rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Lidé v Lounech podepisovali kvůli tomu petici. „Se záměrem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Jeronýmova podle nynějšího projektu zásadně nesouhlasíme, protože plošné kácení by na desítky let poškodilo všechny obyvatele ulice zásadním zhoršením životního prostředí. Zhoršily by se klimatické podmínky především v letních měsících, kdy teplota v Jeronýmově ulici je díky vzrostlým stromům o několik stupňů nižší než například v Blahoslavově ulici,“ stálo v petici s tím, že by ulice také přišla o výjimečnou atmosféru.

Louny rozkvetly. Na několika místech září krokusy, za čas se ukáží také tulipány

Jaký bude další osud lip v ulici, je v tuto chvíli nejasné. Severočeská vodárenská společnost plánovala kácení stromů s tím, že posun potrubí do nové trasy není možný. Navíc argumentuje připraveným napojením na novou stoku v ulicích Husova a Hrnčířská. Město si nechává zpracovat „oponentní zprávu“, která má ukázat, zda je možné jiné technické řešení.

Lipové stromořadí v Jeronýmově ulici nedávno vyhrálo titul Alej roku 2023 Ústeckého kraje.

