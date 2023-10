„Se záměrem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Jeronýmova podle nynějšího projektu SVS zásadně nesouhlasíme, protože plošné kácení by na desítky let poškodilo všechny obyvatele ulice zásadním zhoršením životního prostředí. Zhoršily by se klimatické podmínky především v letních měsících, kdy teplota v Jeronýmově ulici je díky vzrostlým stromům o několik stupňů nižší než například v Blahoslavově ulici,“ stojí v petici s tím, že by ulice také přišla o výjimečnou atmosféru.

První „papírovou“ petici občané sepsali v létě, v závěru srpna ji předali vedení Loun. „Bylo nám sděleno, že záměrem města je ušetřit finanční náklady. A to jak současné, neboť město se nechce finančně podílet na novém projektu, tak i budoucí, kdy plánují v ulici vytvořit tzv. bezúdržbovou zónu. Vysadit zde hodlají 19 dřezovců trojtrnných a vysít trvalkový záhon,“ sdělila zástupkyně petičního výboru Jitka Kerková.

Místní se obrátili v této věci také na odborníka v oblasti arboristiky. „Ten nám potvrdil, že výkop by nemusel stromy zásadně poškodit, pokud budou ošetřeny jejich kořeny a výkop nebude v jejich těsné blízkosti. To by dle našeho laického posouzení mělo být možné,“ přiblížila další členka petičního výboru Petra Jakešová.

V druhé polovině září proběhlo na lounské radnici v této věci veřejné projednání. „Na základě našich předchozích požadavků nám však nebyly předloženy žádné finanční analýzy ani jiné možnosti technologického řešení. A to i přesto, že vedení města vědělo o odporu ke kácení,“ doplnila Jitka Kerková.

Na konci září místní přistoupili k další petici, kterou zveřejnili na internetu. Dosud ji podepsalo 300 lidí. „Při rekonstrukci v ulici Čs. Armády bylo pokáceno několik stromů naprosto zbytečně a já bych nerada, aby tak dopadly stromy a lidé v další části Loun. Jen ať se SVS zamyslí a vyřeší problém jinak. Jen pro pohodlí lidí, kteří žijí jinde, nemusí být vražděny zdravé stromy a ničeno prostředí lidí, kteří blízko nich žijí,“ uvedla jedna ze signatářek petice Andrea Pecháčková.

Řešení město stále hledá

Podle vedení Loun konečné rozhodnutí zatím nepadlo. „O kácení lip rozhodnuto není. Rada města Loun svým usnesením z loňského srpna neschválila kácení 29 lip v Jeronýmově ulici kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace a schválila finanční spoluúčast města na rekonstrukci ve výši maximálně 17 milionů korun s tím, že podíl města bude představovat maximálně 50 procent dodatečných nákladů na akci,“ připomněl mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik. Podle něj město stále hledá možnosti řešení.

SVS se jednoznačně přiklání k variantě, kterou její zástupci představili na zářijovém veřejném projednání s občany, tedy vést kanalizační a vodovodní řady ve stávajících trasách. „Ze strany občanů byly vzneseny dotazy, zda by bylo možné kanalizaci posunout směrem do silnice, aby mohlo být stromořadí zachováno bez jakéhokoli zásahu. Ze strany SVS bylo jasně řečeno, že tento posun vzhledem k finanční a technické náročnosti není možný, jelikož kanalizační přípojky vedou od hlavního řadu k nemovitostem pod zmíněnou alejí stromů, tudíž by hrozilo porušení kořenového systému stromů. Dalším důvodem proti posunutí kanalizace je fakt, že v ulicích Husova a Hrnčířská je připraveno nové napojení kanalizační stoky na stoku z Jeronýmovy ulice, toto napojení není možné nikterak měnit,“ vysvětlil mluvčí SVS Mario Böhme.

Podle dřívějších termínů měly rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jeronýmově ulici proběhnout v letech 2024 a 2025. „Ovšem vzhledem ke zjištěné kolizi s firmou provádějící v ulici rekonstrukci plynového vedení a skutečnosti, že žádný závěr z veřejného projednání zatím nevyplynul, jelikož budou probíhat ještě další schůzky ohledně typu případně vysazovaných stromů, budeme o definitivním termínu realizace vést ještě další jednání,“ dodal mluvčí SVS.

Místním se nelíbí kácení stromů a ani případné vysázení náhradních dřevin – zmíněného dřezovce. „Ten je nevhodnou rostlinou do těchto podmínek, nemá bohatou korunu, je trnitý a má lusky které opadávají. Není dlouhověký. Naopak lípa je vhodný strom do tohoto prostředí, zajišťuje klima, zamezuje prachu a svou bohatou korunou zajišťuje soukromí. Snáší dobře i suchá období, je to dlouhověká rostlina,“ argumentuje Jitka Kerková.