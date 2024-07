„Nikdy bychom neměli zapomínat na naše hrdiny, takových jako byl Otakar Jaroš z okresu Louny moc nebylo. Byl to výborný člověk, který v boji proti Němcům položil život a naši úctu si zasluhuje,“ vysvětlil Karel Sláma.

„Otakar Jaroš byl první cizincem ve druhé světové válce, který získal titul hrdina Sovětského svazu. Vyznamenání obdržel řadu,“ dodal.

Kapitán in memoriam Otakar Jaroš se narodil v Lounech 1. srpna 1912 v rodině strojvůdce rakousko-uherských státních drah Františka Jaroše a jeho manželky Anny, za svobodna Konopáskové. Celé dětství ale prožil v Mělníku, kam se rodina přestěhovala, když bylo Jarošovi devět měsíců. Ve třicátých letech se stal důstojníkem z povolání. Po okupaci v roce 1939 utekl do Polska, kde posléze vstoupil do československého legionu, který skončil v sovětské internaci. Při vzniku československé jednotky v Buzuluku byl jmenován velitelem výcvikové 1. roty.

V březnu 1943 se stal velitelem obrany Sokolova v tzv. Třetí bitvě o Charkov, kdy wehrmacht a jednotky SS obklíčily a porazily obrněné formace Rudé armády jižně od ukrajinského města. Tento střet probíhající v únoru a březnu 1943 se obecně považuje za poslední velké vítězství Němců na východní frontě. Otakar Jaroš v boji 8. března v hodnosti nadporučíka padl. Okolnosti jeho smrti nejsou stoprocentně jasné, podle nejpravděpodobnější verze dostal zásah z kulometu německého tanku v okamžiku, kdy se chystal hodit na obrněnec granát.

Z pohledu gigantických střetů východní fronty byla bitva o vesnici Sokolovo spíš okrajovou záležitostí. „Z pohledu československých vojenských dějin jde však o záležitost naprosto unikátní a nesmírně důležitou. Je to totiž první boj našich vojáků na východní frontě, kde po boku Rudé armády bojovali s výraznou německou přesilou a vynikajícím způsobem obstáli. Nic přitom nebylo na jejich straně: byli to vojáci, kteří nikdy nebojovali, takže neměli bojové zkušenosti. Většina z nich měla za sebou útrapy lágrů, věznění, nadto krátce před bitvou absolvovali 350 kilometrů dlouhý pochod zasněženým terénem bez dostatečného zásobování,“ přiblížil v pořadu České televize Historie.cs vojenský historik Eduard Stehlík.

Otakar Jaroš je čestným občanem Loun, je po něm ve městě pojmenována jedna z ulic, základní škola a na jeho rodném domě je pamětní deska. „Ve druhé světové válce zemřelo šedesát milionů lidí. A při osvobozování Československa zahynulo zhruba 150 tisíc vojáků. Na to bychom neměli zapomínat,“ řekl Karel Sláma.

Kromě setkání u Jarošova rodného domu a květnových pietních aktů se podílí na organizaci také říjnové vzpomínkové akce na výsadek Jan Kozina na Mělcích u Loun. Letadlo Douglas C-47 Dakota s výsadkáři, kteří měli za úkol formování partyzánských jednotek, odstartovalo 16. října 1944 z Polska. Výsadek měl 17 členů. Měli být vysazeni na Šumavě, ale navigační chybou z letadla vyskočili na Lounsku. Tři sovětští výsadkáři, kteří dopadli v Mělcích u Loun, po boji s Němci zahynuli.

Karel Sláma si závěr druhé světové války pamatuje. Ač většina světa slavila, 8. května 1945 nebylo v Lounech a okolí zpočátku veselo. Německé jednotky, byť poražené, ustupovaly k Američanům, aby se vyhnuly sovětskému zajetí. Na některých místech včetně Dobroměřic se ještě bojovalo.

„Probíhaly lokální přestřelky. Od Chožova přijely dva německé polopásové transportéry, Rusové po nich stříleli. Jeden zapadl v Dobroměřicích u rybníka, druhý se převrátil na mostě směrem na Louny. Osádky utekly. Z toho u mostu jsme si z jeho kovových částí dělali rohožky u domů,“ vzpomněl. Ještě dnes je plný emocí, když si vzpomene, jak ho maminka vysadila v Dobroměřicích před školou na tank Rudoarmějců. „Tankista byl po dlouhých bojích umazaný, strašně jsem se ho bál. Brečel jsem,“ směje se této vzpomínce.

