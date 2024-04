/FOTO, VIDEO/ Městu Louny se až na třetí pokus podařilo vysoutěžit zpracování projektové dokumentace na zprůchodnění Katovy uličky v historickém jádru. K tomu, aby se pěší mohli projít mezi centrem a ulicí Pod Šancemi na břehu Ohře, je třeba nové schodiště. Radnice vypsala první výběrové řízení na zhotovitele projektu na přelomu roku, nyní při třetím vyhlášení vybrala žateckou společnost Designprojekt.

V Lounech usilují o zprůchodnění Katovy uličky. Je k tomu třeba nové schodiště. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Součástí této dokumentace je schodiště do Katovy uličky, schodiště do Multiprostoru a úprava parkánu pod Galerií Benedikta Rejta,“ popsal mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik. V tomto roce se bude projekt zpracovávat, realizace by mohla proběhnout v příštím roce a to v případě, že bude investice zařazena do rozpočtu města na rok 2025.

Za vypracování projektové dokumentace město zmíněné společnosti zaplatí téměř 770 tisíc korun. Při prvním vypsání zakázky obdrželo jednu nabídku s cenou 894 tisíc korun od firmy z Velkého Oseku a proces zrušilo. Při druhém „pokusu“ zadavatel obdržel opět jednu nabídku, tentokrát od firmy Designprojekt s cenou 770 tisíc korun. „Druhá zakázka musela být zrušena, neboť dodavatel upravil smluvní podmínky, čímž porušil podmínky zadávací dokumentace, a musel být vyloučen,“ píše se v důvodové zprávě pro radu města. Zakázku se podařilo zadat až na třetí pokus.

Katova ulička v Lounech vede z Pivovarské ulice mezi Galerií Benedikta Rejta a hotelem U Radnice kolem historické pivovarské vodárenské věže k cestě pro pěší v ulici Pod Šancemi. V současné době je pro veřejnost uzavřena, vstupu brání zamčená železná mříž. Dříve se částečně otvírala při různým příležitostech, například při Letním lounském vábení. Katova ulička by se mohla stát turistickým zpestřením centra Loun.

