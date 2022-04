Výjezd ze Zahradního města, o pár desítek metrů dál frekventované obchodní centrum s Kauflandem, navíc auta přijíždějící do města z obchvatu. Už dříve nebylo pro řidiče na křížení ulic Václava Majera a 5. května ve špičce jednoduché vyjet na lounský průtah. Poslední měsíce tam museli být šoféři navíc ještě rychlejší, doprava tam ještě zhoustla poté, co byl loni kvůli dostavbě D7 okolo Loun uzavřen jeden sjezd do města. Řada řidičů tak míří do města právě ulicí Václava Majera. Vyjet tam na hlavní, nebo naopak odbočit „přes pruh“ tam někdy bývá složité, místem proudí ještě více aut než dříve, docházelo i k nebezpečným situacím. Zklidnit situaci má kruhový objezd, na křižovatce už začal růst. Hotovo má být brzy.

Pracovat se začalo v minulých dnech. „Na asfalt už se tam kreslí nové dopravní značení. Nyní se čeká na dodání plastových prvků, ze kterých bude kruhový objezd sestaven. Hned jak přijdou, bude dokončený. Dokončovat by se podle mých informací mělo v řádu dnů,“ informoval lounský starosta Pavel Janda.

Že místo šoféry trápí potvrdilo Deníku několik oslovených. „Hlavně ráno a odpoledne, když jezdí lidi do práce a z práce a do nedalekého obchodního centra, tak to tam poměrně trvá, než vjedete na hlavní,“ přiznal řidič Michal Tuhý, který bydlí v nedalekém Zahradním městě. „Někteří tam prostě vjedou a ohrozí jiné. Nečekají. Ale je pravda, že po hlavní tady jezdí hodně aut a vjet mezi ně někdy docela trvá,“ potvrdila Lenka Stachová.

Sto metrů dlouhý ovál. U Tesca v Žatci se plánuje netypický kruhový objezd

Nový kruhový objezd vzniká bez stavebního zásahu do komunikace. Tvar bude mít spíše „osmičky“. Vytvořený bude právě z plastových bloků a má být prozatímním řešením. Proměnu provádí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a všechny práce mají přijít do půl milionu korun.

Jak dlouho bude kruhový objezd provizorní, není zatím jasné. Vedení města by ale rádo, aby se renovace křižovatky do trvalé podoby vyřešila co nejdříve. „S krajem, který je správcem komunikace, je dohodnutý vznik studie modernizace celého průtahu města. Věříme, že poté bude přistoupeno k realizaci úprav průtahu, včetně kompletního dořešení této křižovatky,“ pokračoval lounský starosta.

Dopravní situace se v už tak frekventovaném místě zhoršila loni. „Po uzavření jednoho sjezdu z obchvatu města se tam hustota dopravy ještě zvýšila. Řada řidičů míří do města touto cestou, další sjezd už nemohou využívat. Už tak poměrně složitá situace se ještě zhoršila. Nedaleko je navíc výjezd k obchodnímu centru, ke Kauflandu, jezdí tam opravdu hodně aut. Řidiči tam mají problémy při výjezdu na hlavní, hlavně ze Zahradního města. Ale také při odbočování přes pruh. Je to tam komplikované, někdy vznikaly i nebezpečné situace,“ popsal Janda. Radnice se proto rozhodla vzniklou situaci spěšně řešit. A vloni se dohodla s krajem, který je správcem komunikace, na proměně křižovatky.

Zastávka u lounské polikliniky projde úpravou, měsíc bude MHD stavět jinde

Nová „osmička“ vzbudila hned v Lounech diskuzi. Část lidí ji vítá. „Kruhák tam pomůže, opravdu se tam špatně odbočuje. Doprava bude určitě plynulejší. A že má jiný tvar? To je jedno, v Mostě to také funguje, i jinde, řidiči si zvyknou,“ tvrdí například Kamil Černý. Naopak někteří začali přeměnu místa už kritizovat. „Kdo vymyslel ten tvar? Mohl tam být normální kruhák, úplně v pohodě. Tohle je nesmysl. Se ukroutíte, a ještě se tam nevejdete. Kamiony a autobusy tam budou mít velké problémy,“ myslí si naopak Petr Kučera.

Toto řešení podle radnice navrhli dopravní experti. „Splňuje všechny normy, projektovali ho odborníci, proběhly tam všechny výpočty a zkoušky, autobusy i nákladní auta se tam vejdou. Věřím, že si řidiči zvyknou a že nový kruhák zklidní dopravu v místě,“ dodal lounský starosta Pavel Janda.