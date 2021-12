„Bývalý kulturní dům rekonstruujeme na nebytové prostory, vznikne v něm obchodní centrum. V části vzniknou kanceláře,“ sdělil Jiří Sudzina, jednatel společnosti Lear Group, která patří mezi vlastníky objektu. Podle jeho slov do něj umístí svou prodejnu německý textilní diskontní řetězec KIK. „Jednáme s Normou,“ dodal a potvrdil, že fast food restaurace KFC v něm nebude. Zprávy o příchodu tohoto nadnárodního řetězce do města tak nejsou pravdivé.

Rekonstrukce bývalého kulturního domu začala před několika měsíci. „Chtěli bychom ji mít hotovou do konce roku 2022. Ale průběh prací je složitý. Kvůli covidu chybí lidé, nejsou materiály,“ popsal Jiří Sudzina.

Lounské památky i motivy Ohře. Studentky Třetího věku vystavují výtvarná díla

Vedení Loun aktivity majitelů významného objektu města vítá. „Jsem rád, že vlastníci do budov investují, že už nebude chátrat,“ sdělil starosta Pavel Janda.

Svému účelu neslouží dvacet let

Kulturní dům v Lounech přestal sloužit svému původnímu účelu na začátku tisíciletí, kdy se z něj vytratilo pořádání kulturních akcí. Město uvažovalo o jeho koupi a rekonstrukci, protože tehdy potřebovalo taneční sál. Nakonec se ale rozhodlo pro nákup bývalé diskotéky Impérium v Poděbradově ulici a její přestavbu na kulturní dům Zastávka. Ta přivítala veřejnost poprvé na podzim 2014.

V létě chmel a obilí. Teď zemědělec ze Žatecka „sklízí“ vánoční stromky

Rekonstrukce bývalého Domu kultury se týká části, kde kdysi byla restaurace Formanka, penzion a diskotéka. Ta se přestěhovala do jiné části objektu – do předsálí. „Jsme tam v nájmu, probíhající rekonstrukce se nás nijak netýká, fungujeme dál. Už dřív jsme udělali interiérové úpravy,“ sdělil majitel diskotéky Retro City Club Jan Klonfar. Ta je v provozu každý pátek a sobotu, kvůli vládním nařízením v souvislosti s covidem má upravenou otvírací dobu od 17 do 22 hodin. Část s hlavním sálem bývalého Domu kultury je rovněž pronajatá, provozují v ní prodejnu se smíšeným zbožím.