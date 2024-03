/FOTO/ Hned v několika lokalitách rozkvetly v minulých dnech Louny. Radnice nechala vysázet tisíce cibulovin, aktuálně kvetou krokusy, později zkrášlí ulice města také tulipány.

Louny rozkvetly. U hradeb nechala radnice vysadit 35 tisíc cibulovin. | Foto: se svolením MÚ Louny

"Na podzim bylo ručně vysázeno do trávnaté plochy podél hradeb 35 000 kusů cibulovin, mezi kterými najdete krokusy a tulipány," zveřejnila lounská radnice.

Květiny jsou i jinde. "Kromě toho byly cibuloviny vysázeny i na dalších místech, například na travnaté ploše v ulici Osvoboditelů naproti prodejně Billa, na křižovatce Václava Majera a 28. října pod Kauflandem, u Žatecké brány, na Náměstí Rudé armády a podél hradeb u Žatecké brány," dodala radnice.

Lidé jsou rádi, květinová výzdoba se jim líbí a doufají, že "nezasáhnou" vandalové. "Je to krásné," okomentovala novinku Pavla Kramoličová. "Nádhera. Snad to vydrží. Udělalo mi to radost," svěřila se Lenka Peroutková.

