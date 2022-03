Monika Klimtová z Loun vozí do lesního klubu obě své dcery, dvouletou i tříletou, při současném jarním počasí jezdí do skanzenu s vozíkem za jízdním kolem. „Nás s manželem to hodně táhne do přírody. Jsem ráda, že naše děti tady mohou být víc venku. Proti normálním školkám nic nemáme, ale více nám vyhovuje toto,“ sdělila počítačová analytička na rodičovské dovolené. V lesním klubu je celý den se svými dětmi, do jeho aktivit se sama zapojuje.

„Scházíme se tady ráno mezi osmou a devátou hodinou, po svačince si zazpíváme a jdeme někam do okolí na výpravu. Hrajeme různé hry. Je to podobné jako ve školce, u nás je to hodně o přírodě. Vracíme se na oběd, děti po něm odpočívají. Některé spí, ty starší už většinou ne. A pak si zase hrajeme, rodiče si děti vyzvedávají do čtyř hodin odpoledne,“ popsala program Klára Janatová ze Žatce, která za vznikem lesního klubu stojí. „U skanzenu fungoval klub Kořínek, chodila do něj moje dcera. Když se přesunul do Peruce, nechtěla jsem s mladším synem jezdit tak daleko. Proto jsem se se správou skanzenu dohodla a lesní klubík založila sama. Pokračuji tak tady v této činnosti,“ dodala.

Dětský klub Človík vznikl loni v létě, je určený pro děti od dvou a půl do šesti let. Přes zimu se jeho zázemí rozšířilo o novou, zateplenou jurtu, ve které se topí v kamnech. Klub na ni dostal finanční příspěvek od nadačního fondu společnosti Nexen. Pokud je deštivo, děti si mohou hrát také v dlouhém domě skanzenu. „Scházíme se ve středu a čtvrtek, chtěla bych přidat ještě úterý. Uvidím podle zájmu,“ uvedla Janatová. V blízké budoucnosti chce zázemí klubu rozšířit o pískoviště, houpačky a venkovní kuchyňku. V létě by chtěla u skanzenu pořádat příměstský tábor.