ANKETA: Trend se obrací. Letní kina v okrese Louny nabídnou více filmů

/FOTO, VIDEO/ Letní kina. Před lety se tento druh kultury dostal do hlubokého úpadku, nyní zažívá v okrese Louny rozkvět. V minulých letech zůstalo funkční jen letní kino v Žatci, v poslední době ale projekcí přibývá i jinde. Pravidelné promítání filmů pod širým nebem se ve větší míře rozjelo v Lounech, a to i v zimě. Do „letňáku“ lze zajít v Podbořanech a Blšanech, letní kino ožívá také v dalším městečku na Podbořansku – Kryrech. Po hudebních akcích tam jsou novinkou letošního léta vystoupení pražského divadla a jedna filmová projekce.

Pop Fest v žateckém letním kině. | Video: Laurencia Helásková