Renovace asfaltového povrchu na velmi frekventované cestě na Prahu začala v pondělí 8. července. U Března se opravuje 1,3 kilometru dlouhý úsek. Omezení a komplikace tam budou trápit šoféry celé léto. Hotovo má být v září.

„Zahájili jsme velkoplošnou opravu asfaltového souvrství na silnici I/7 u Března mezi Louny a Postoloprty. Opravu provedeme po polovinách za částečné uzavírky hlavního tahu. Provoz v místě prací je řízen kyvadlově,“ uvedla Kamila Zahálková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Opravovaný úsek mezi Postoloprty a Louny na silnici I/7.

Renovace přijde na téměř 14 milionů korun, provádí ji firma Ekostavby Louny.

Prakticky okamžitě se na velmi vytížené komunikaci začaly tvořit kolony. „Odpoledne jsem jel z práce a bylo to tam totálně ucpané. Celé to stálo v dlouhé koloně,“ potvrdil potíže hned první den Jaroslav Žák, který místem každý den jezdí. Kritická je situace hlavně ve špičkách. „Katastrofa. Jsou tam dlouhatánské fronty. Čeká se tam strašně dlouho. Úplně se to tam zašpuntovalo," přidává Luděk Doležal.

Další omezení a potíže přes léto trvají dál. Na Žatecku na silnici I/27 Most – Plzeň je v plném proudu stavba přemostění Žiželic. Ta potrvá dva roky, cesta přes Žiželice je uzavřená a řidiči musí na dlouhé objížďky. Buď přes Hrušovany, nebo Staňkovice. V dopravních špičkách jsou ale tyto menší silnice hodně plné, často tam dochází ke karambolům, cestování je pomalejší.

Na tyto silnice se ale nedostanou řidiči nákladních aut, ty musí objíždět ještě více, najíždějí desítky kilometrů navíc.

Navíc, právě ve Staňkovicích, přes které se objíždí, dál běží rekonstrukce sítí, v centru obce tak také jsou dopravní komplikace.

Čilý stavební ruch je i v létě na D6, hned na několika místech. Buduje se také na Podbořansku, složitá situace je například u „jesenické křižovatky“. Na D7 bylo nedávno také několik omezení, nyní tam kromě prací u Března zůstalo poslední u Loun, a to kvůli výstavbě lávky mezi východním okrajem města a Cítoliby. „Rychlost tam je omezena ze 130 na 80 kilometrů v hodině, jezdí se jedním jízdním pruhem v každém směru dálnice," upozornil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Lávka má být hotova na konci listopadu.

Komplikace jsou stále také na cestě z regionu na Plzeň, a to kvůli úplné uzavírce na I/27 u Vysoké Libyně. Objíždí se zdlouhavě okolními silnicemi nižších tříd. Hotovo tam má být během srpna.

Od července do září se také pracuje na přemostění ve Velemyšlevsi, jde o most přímo v obci. Pokračovat budou až do října práce na I/7 na Chomutovsku na mostě Chmelda.

Potíže jsou také u Mostu, probíhá tam rekonstrukce přímo u města ve směru na Bílinu. Dělníci tam mají být do prosince. Také dál na této komunikaci, mezi Mostem a Teplicemi, se renovuje.

