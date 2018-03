Louny mají povolení k výstavbě nové plavecké haly. Projektanti finišují

Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a 16 000 Kč

Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic) keramický dělník - přípravář. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výknu práce: Postoloprtská 2951 Louny, vhodné i pro osoby s OZP (např. porucha sluchu), ale dobrá fyzická kondice nutná, Společnost zabývající se výrobou keramických výrobků hledá do svých řad pracovníka na pozici keramického dělníka - přípraváře. Náplní práce je příprava materiálu určeného k dalšímu zpracování a výrobě. Místo je vhodné i pro OZP (např. porucha sluchu), ale je nutná dobrá fyzická kondice. Vzdělání ani předchozí pracovní zkušenost ve výrobním závodu není nutná. Předpokladem je pečlivost a zodpovědnost. Místo výkonu práce za areálem Elektroporcelán a.s. Práce v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na období 1 roku s možností prodloužení., Zájemci kontaktujte telefonicky p. ředitele Ing. Pospíšila na tel. č. 731 162 981 (v pracovní dny od 8,00 do 15,00 hod)., podnikové stravování, příspěvek na penzijní připojištění. Pracoviště: Estcom cz - oxidová keramika a.s. - provozovna louny, Postoloprtská, č.p. 2685, 440 01 Louny 1. Informace: Milan Pospíšil, +420 731 162 981.