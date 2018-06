Louny mají projekt na plaveckou halu, začít stavět se má na podzim

Louny - Okresní město je zase o krok blíž nové plavecké hale. Projektanti dokončili a předali na radnici dokumentaci, město nyní vypíše výběrové řízení na zhotovitele.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Stanovený harmonogram přípravy nového krytého bazénu s mnoha atrakcemi se zatím daří dodržovat. Pokud to tak půjde dál, Louny budou mít od jara 2020 zase funkční plaveckou halu.

„Projektová dokumentace byla odevzdána v dohodnutém termínu. Rada města už projednala informace k zadávacímu řízení na výstavbu nové plavecké haly, které chceme do 15. června vypsat,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská. „Zatím se nám daří držet harmonogram. Pokud proběhne zadávací řízení bez komplikací, mělo by se letos na podzim začít s výstavbou plavecké haly,“ dodala.

Pokud se v uvedený termín skutečně kopne do země, hotovo by mělo být na jaře 2020. „Záležet bude také na klimatických podmínkách, jak příznivý bude průběh zimy, aby mohly být dodrženy stanovené stavební technologie,“ sdělila Sunkovská.

Nová plavecká hala vyroste v místě, kde stála stará z první poloviny osmdesátých let 20. století. Tu nechalo město kvůli špatnému stavu na konci léta 2016 zavřít a loni na jaře zbourat. Nová hala nabídne moderní zázemí plaveckého a zážitkového bazénu s atrakcemi včetně tobogánu, vířivky a sauny.

S odhadovanými náklady zhruba 150 milionů korun půjde o historicky nejvyšší investici města. Přesnou částku ukáže až výběrové řízení na zhotovitele. Žádnou dotaci na výstavbu plavecké haly Louny nemají. „O tom, jak bude výstavba nové haly financována, jsme se dohodli napříč celým politickým spektrem v zastupitelstvu. Jedná se totiž o investici, která přesahuje rámec jednoho volebního období,“ sdělil radní a předseda finančního výboru lounského zastupitelstva Michal Kučera.

Tak vypadal hlavní bazén dnes již neexistující plavecké haly v Lounech. Archivní foto: Deník/Zdeněk Plachý

Město už založilo účelový fond pro financování haly. Do něj posílá - zjednodušeně řečeno - peníze, které zbyly z jiných investic. „Podle dohody bychom měli na nejbližším zastupitelstvu posílit tento fond o 50 milionů korun. Potom v něm bude zhruba 70 milionů. To zajistí peníze na financování výstavby v roce 2019,“ sdělil Kučera.

Z jakých zdrojů se zaplatí zbytek? „Nabízejí se dvě možnosti. Vlastní zdroje a případný úvěr. Ten si tohle zastupitelstvo brát nebude. Rozhodnutí, zda město zaplatí celou halu ze svého, nebo si na část vezme úvěr, bude na rozhodnutí nového zastupitelstva,“ vysvětlil Kučera. Podle jeho slov je město Louny v dobré finanční kondici, aktuálně má na účtech volných 180 milionů korun. „Samozřejmě nechceme, aby výstavba haly omezila provoz města a jiné investice,“ doplnil.

V Lounech také zvažovali, že město založí společnost s ručeným omezením, která by pak měla plaveckou halu v nájmu. Po státu by mohlo požadovat vratku DPH. Při nákladech 150 milionů by to byla úspora 30 milionů. Nakonec padlo rozhodnutí touto cestou nejít. Pokud bude halu provozovat samo město prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa sportovních zařízení města Loun, nebude naopak odvádět daň za vstupenky či pronájmy.