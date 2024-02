/FOTO, VIDEO/ Pět smutných let. Josef Kuča dlouhé týdny brutálně trápil nevlastního syna. Marečka surově bil, ale také kousal, pálil cigaretou nebo žehličkou. V noci z 15. na 16. února 2019 už tělíčko chlapce, který měl za pár dní v Lounech oslavit třetí narozeniny, nevydrželo extrémně kruté týrání. Intenzita tehdejšího napadení prý odpovídala rvačce dvou dospělých mužů. Kuča dostal u soudu 22 let, později spáchal sebevraždu. Za mříže šla také matka chlapce, soud jí vyměřil 8,5 roku za to, že druhovi nezabránila v ubití syna. Na utýraného Marečka se v Lounech stále vzpomíná.

Tragédie se v noci z 15. na 16. února 2019 odehrála v jednom z bytů v lounské Husově ulici. Dvacetiletý Josef Kuča tam bydlel s devatenáctiletou matkou Marečka Simonou a dalším spolubydlícím. „Za svou zhruba čtyřicetiletou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal. Svědčí o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného,“ řekl později o případu soudce Jiří Lněnička. Za vraždu a týrání poslal otčíma na 22 let za mříže.

V bytovém době nedaleko vlakového nádraží nevlastní otec tehdy týral Marečka dlouhé týdny. Nejméně od Vánoc. Podle rozsudku Kuča dítě surově bil „až do krve“, fackoval, mlátil pěstmi či vařečkou, sprchoval ledovou vodou, nutil ho klečet a držet v natažených rukách knihy. „Zdůvodňoval“ to tím, že chlapeček zlobil a chtěl ho prý převychovat. Otčím ho také kousal, pálil cigaretou a žehličkou nebo pokládal na rozpálenou plotnu.

Osudnou noc bití přehnal ještě více než obvykle. Tělíčko ani ne tříletého kluka to už nevydrželo. Intenzita tehdejšího napadení podle znalců odpovídala rvačce dvou dospělých mužů. „Opakovaně ho bil nepřiměřenou intenzitou, údery otevřenou dlaní a dřevěnou vařečkou po celém těle včetně hlavy a obličeje,“ popsal u soudu státní zástupce Vladimír Jan.

Nakonec dítě uhodil tak silně, že mu poranil mozek a míchu. „Úder vedený vůči hlavě by byl intenzitou nepřiměřený i pro dospělého. V důsledku otoku mozku chlapec zemřel. Kdyby se dostal do lékařské péče, byl by z něj nehybný pacient a jen by se čekalo, než umře,“ uvedl tehdy žalobce.

Josef Kuča si u soudu vyslechl trest 22 let vězení za týrání a vraždu. Krátce poté spáchal za mřížemi sebevraždu.

K soudu zamířila také matka Marečka. Žalobci ji obvinili za to, že o brutálním týrání syna věděla, nečinně mu přihlížela a nezabránila mu. Nakonec si vyslechla trest 8,5 roku.

„Viděla jsem, jak ho Pepa mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, pak to už bylo moc,“ přiznala tehdy u soudních líčení matka.

U soudu nakonec uznala vinu a litovala. Přiznala, že v posledních týdnech života svého syna selhala. „Ale nebylo to úmyslné. Dnes vím, že jsem podcenila závažnost situace. Všechno si vyčítám, Marečka jsem milovala. Strašně mi chybí a chybět bude do konce života,“ popsala.

Smrt Marečka v Lounech před pěti lety zvedla velkou vlnu emocí. Probíhala vzpomínková shromáždění na Mírovém náměstí, konal se také pochod, který měl upozornit na násilí na dětech. Z centra k domu, kde chlapec bydlel, se tehdy vydaly stovky lidí.

V Senátu také byla petice za zpřísnění trestů za týrání dětí. Mareček se stal symbolem dětí, které musí trpět. V Praze vznikl jeho pomníček, v Lounech pak lidé dosud nosí květiny a svíčky k Marečkovu stromu života.

