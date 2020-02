Před rokem, v noci z 15. na 16. února, vygradovalo dlouhé týdny trvající kruté týrání tříletého Marečka z Loun. Jeho otčím ho tehdy napadl pěstmi tak brutálně, že dítě zemřelo. Soud ho za to poslal na 16 let do vězení za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Žalobci ale žádají přísnější trest, na odvolací řízení se zatím čeká. Stejně jako na soud s matkou.

„Dosud jsme neobdrželi písemné vyhotovení rozsudku a jeho odůvodnění. Teprve až přijde, budu moci vyhotovit a podat podrobné zdůvodnění odvolání,“ popsal současný stav otčímova případu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Teprve pak bude moci být nařízeno odvolací líčení.

Šestnáctiletý trest, zatím nepravomocný, si přitom Josef Kuča vyslechl už loni v říjnu. Státní zástupce ale nesouhlasí s kvalifikací a odvolal se. Podle něj se muž dopustil vraždy a žádá vyšší trest.

Týrání bylo dlouhodobé, surové a velmi trýznivé. Otčím Marečka surově bil, pěstmi i různými předměty, někdy až „do krve“, fackoval, mlátil vařečkou, sprchoval ledovou vodou, nutil ho klečet a držet v natažených rukách knihy. Chlapec podle něj zlobil a chtěl ho převychovat. Měl ho také údajně kousat, pálit cigaretou či žehličkou. V polovině loňského února pak už tělíčko tříletého chlapce týrání nevydrželo.

Intenzita tehdejšího napadení podle znalců odpovídala rvačce dvou dospělých mužů. „Úder vedený intenzitou vůči hlavě by byl nepřiměřený i pro dospělého. V důsledku otoku mozku zemřel. Kdyby se dostal do lékařské péče, byl by z něj nehybný pacient a jen by se čekalo, než umře,“ uvedl během soudu žalobce.

Soud čeká i matku

Zatím se čeká také na soudní přelíčení s matkou Marečka. Té hrozil podle původní obžaloby za neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte trest až pět let za mřížemi. Původně měl kauzu řešit lounský soud. Právě jeho soudkyně ale dala podnět Vrchnímu soudu, nesouhlasila s obžalobou, podle ní měla být použita jiná kvalifikace činu s vyšší trestní sazbou. Vrchní soud jejímu návrhu vyhověl.

Ve verdiktu připustil, že by se mohla změnit právní kvalifikace činu, že by mohl ženě v případě odsouzení hrozit přísnější trest. Kauzu proto převzal krajský soud.

Že žena o týrání věděla, nezabránila mu a nečinně mu přihlížela, se potvrdilo u soudu s otčímem. „Viděla jsem, jak ho Pepa mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, od konce prosince už to bylo moc,“ přiznala matka.

Kdy bude soud, zatím není jasné. „Dosud nebylo nařízeno líčení,“ potvrdil Vladimír Jan. Spis je nyní na krajském soudu, ten má několik možností. Může případ vrátit k došetření, k přepracování obžaloby, může ale také nařídit hlavní líčení podle té současné. Je možné, že vyčká, jak dopadne případ otčíma.

Smutné roční výročí si lidé hojně připomínali na sociálních sítích, ale také u Stromu života pro Marečka, který byl v Lounech vysazen v ulici Na Horizontu. Během víkendu dorazily zapálit svíčku a uctít památku desítky lidí. „Přišli jsme zavzpomínat. Byl to hrozný čin, kéž by se už nikdy nic takového nestalo,“ uvedla Milada Šímová.