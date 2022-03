Původní myšlenka, že se bude měření střídat mezi dvěma vytipovanými místy, se změnila. Radnice nedávno přikoupila druhý radar, nyní se tak rychlost aut hlídá obousměrně ve dvou lokalitách. A to v Husově ulici u pošty a v ulici 28. října v blízkosti ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše. Kvůli výkopům v Husově ulici se měření začátkem léta přesune do jiné lokality.

Radary v Lounech za tři měsíce provozu zaznamenaly přibližně 2 300 přestupků. „Překvapilo mě, kolik těch přestupků je, přijde mi to dost. Přitom na měření upozorňují cedule,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda. Podle jeho slov se původně zamýšlelo, že v místech budou tři měsíce, padl i návrh, aby cedule zůstaly napořád. „Platí, že radary jsme nekoupili kvůli tomu, abychom vydělávali na pokutách, ale aby se v místě zklidnila doprava,“ dodal starosta.

Vyměřené finanční sankce lounskou radnicí za překročení rychlosti se pohybují od 700 do 2 000 korun podle míry překročení nejvyšší povolené rychlosti. Radary mají nastavenou určitou toleranci. Řidiči, kteří jedou 51 nebo 52 kilometrů v hodině, se pokuty obávat nemusí. Od jaké rychlosti už ano, není veřejná informace.

Za jediný den chytili policisté 223 rychlých řidičů. I když se o akci vědělo

Drtivá většina řidičů v Lounech překročila předepsanou padesátku o méně než 20 kilometrů v hodině, čtyři desítky šoférů projely kolem radaru více než 70 km/h a desítka měla na tachometru přes 90 km/h. Našel se ale i jeden, kterému radar naměřil 116 km/h. „To je doposud nejvyšší změřená rychlost. Případy překročení rychlosti o 40 km/h a více nelze řešit výzvou a je nutné zahájit standardní přestupkové řízení,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravy lounské radnice Blanka Sunkovská. Jaký trest nezodpovědného řidiče rekordmana čeká, nebylo ještě stanovené, s ohledem na zákonem stanovené lhůty řízení zatím neskončilo. „Ve chvíli, kdy svištíte na padesátce v obci 90 km/h a více, tedy překročíte rychlost o 40 a více kilometrů za hodinu, je zle. Věc je automaticky projednána ve správním řízení a sežeňte si dobrého advokáta, protože hrajete o řidičský průkaz. O ten můžete přijít na půl roku až rok. Navíc vás to přijde na pět až deset tisíc korun a pět bodů k tomu,“ uvádí web www.portalridice.cz.

Podle ředitele lounské městské policie Radka Baláše se i přes občasné excesy doprava v obou místech zklidnila, řidiči jezdí pomaleji než dřív. Novinka vyšší byrokratickou zátěž podle jeho slov pro strážníky nepřinesla. „Agendu spojenou s měřením rychlosti zpracovávám já a můj zástupce. Nezatěžuje nás to časově tolik, na práci samotných strážníků nemá žádný vliv,“ popsal Baláš.

V Lounech se druhý týden měří rychlost. První hříšníci dostanou dopis za pár dní

V Lounech je systém nastavený tak, že zaznamenané překročení nejvyšší dovolené rychlosti je z měřicího zařízení odesíláno městské policii, která provádí potřebné úkony: například pomocí registrů „spojí“ vyfotografované auto s jeho majitelem. Pak věc oznámí odboru dopravy. Ten i přes původní předpoklad jednoho úředníka navíc kvůli této agendě od 1. dubna přijme. Rozhodli o tom radní, bude zajišťovat doručování písemností správního orgánu a spisovou službu, počet úředníků radnice se tak navýší na celkových 138 zaměstnanců.

Na začátku léta by v Lounech měla začít rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 28. října. Kvůli dopravním omezením bude radar v místě bezpředmětný, přemístí se. A to buď do ulice Vladimirská nebo SNP. „Rozhodne o tom výstup z radarového informativního měření, které v současné době probíhá v ulici SNP. Z Vladimirské ulice výstup z tohoto radaru již máme. Prioritu bude mít lokalita, kde je větší intenzita dopravy a hlavně kde dochází k častějšímu porušování povolené rychlosti,“ vysvětlila Sunkovská.