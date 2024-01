Šroubováky, vrtáky, kladiva, metry, kleště, pilníky, utahovací klíče, vrtačka, bruska, aku šroubovák. To je výčet nářadí, který v minulých dnech předala lounská společnost Aisan Industry Czech tamní mateřské a základní škole Montessori. Dar, na kterém se podílela i místní firma SALDO – Zlatohlávek, poslouží pro zvýšení manuální zručností dětí.

Lounská škola Montessori dostala darem nářadí. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Pro naše nejstarší žáky ze třetího trojročí, tedy sedmáky, osmáky a deváťáky, máme jeden den v týdnu vyčleněný na to, aby děti společně pracovaly rukama. Vaří, starají se o zahradu, pracují s nářadím. Je to vyučovací blok zaměřený na praktický život. Darované nářadí se nám k tomu moc hodí, jsme za něj vděční,“ sdělila ředitelka lounské Montessori Hana Pšenská.

Podle manažera společnosti Aisan Václava Douši přišel podnět darovat škole nářadí od zaměstnance firmy. Zároveň se stane garantem technického vyučování. „V dnešní době není manuální zručnost u dětí běžná, což se odráží v celé společnosti. Naší firmě taková to podpora dává smysl,“ řekl Václav Douša. „Loni jsme v Aisanu rozjeli program, v rámci kterého mohou naši zaměstnanci čerpat až dva dny placeného volna, když se zúčastní dobrovolnické činnosti,“ dodal.

Lounský Aisan je se šesti sty zaměstnanci jednou z největších továren v regionu. Vyrábí škrtící klapky do motorů, palivová čerpadla a další součástky aut.

Dar pro školu Montessori je společným Aisanu a jeho dodavatele nářadí lounské společnosti Saldo Zlatohlávek. „V dnešní době umí děti na mobilech a počítačích hodně věcí, s manuální zručností to je ale horší. Pracovat manuálně se nikomu nechce. Přitom sehnat šikovného řemeslníka je těžké,“ řekl majitel firmy Jaroslav Zlatohlávek.

Montessori v Lounech funguje šestým rokem, dochází do ní 24 dětí do školky a 82 do školy. Počet žáků se neustále zvyšuje, koncová kapacita 119 dětí ve škole by měla být naplněná do tří let. Stát hradí soukromé škole platy učitelů, provoz si platí ze svého rozpočtu. Jeho důležitým příjmem je školné od rodičů. „Každá podpora je pro nás důležitá. A to jak finanční nebo v podobě věcných darů,“ připomněla ředitelka školy.

