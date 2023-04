Úsek D7 kolem Loun chtělo původně ministerstvo dopravy zpoplatnit ihned po jeho dostavbě, hotovo má být na konci letošního léta. Po jednáních se ale plány změnily, letos bude ještě zdarma. Jak dlouho bude výjimka z povinnosti mít dálniční známku na obchvatu Loun platit, není teď zřejmé, vedení resortu dopravy totiž už dál nechce rozšiřovat počet úseků bez poplatku. Mluví se o tom, že platit by se na nové části dálnice mělo začít zřejmě po dokončení dalšího úseku u Chlumčan. Ten plánuje ŘSD zprovoznit v průběhu roku 2024. Vedení lounské radnice by ale rádo vyjednalo trvalejší výjimku.

Dálnice, elektronická dálniční známka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

„Minimálně letos bude ještě daný úsek bez poplatku. O dalším vývoji budeme v budoucnu informovat,” uvedl na dotaz Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Původně chtěl přitom resort zpoplatit obchvat okamžitě po dostavbě, hotovo má být letos na konci léta. Ministerstvo dopravy totiž chce nyní zpoplatňovat všechny nové úseky dálnic hned po dokončení bez výjímek. Rychlé zpoplatnění obchvatu se ale nelíbilo velké části veřejnosti, ani regionálním politikům.

Argumentovali tím, že na úsek ani z jedné strany nenavazuje dokončená dálnice. Mluvili také o tom, že je diskutabilní jako první zpoplatňovat zrovna obchvat. Obávali se nárůstu dopravy přímo v Lounech, když by šoféři jediný placený úsek v okolí objížděli. „Je to jen krátký úsek, z obou stran vede stará dvouproudá silnice. Je nesmysl to zpoplatňovat. A zpoplatnit první obchvat? Paráda, to se snad nikde jinde nedělá,“ svěřil se před časem Lukáš Pavelka, který úsekem často projíždí. „Kraťoučká dálnice okolo města, obklopená nedokončenou starou silnicí. Za to by se mělo platit? Ať to zpoplatní, až se tam bude dát normálně jezdit, až bude dálnice hotová,“ přidal se další šofér Milan Kostka.

Proběhla proto jednání, která zpoplatnění úseku oddálila. Jedno z nich vedl lounský poslanec Michal Kučera (TOP09) s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). „Shodli jsme se na tom, že případ obchvatu Loun je specifický, že ještě nemá návazné úseky, což by po zpoplatnění mohlo přivést další dopravu do města. Ministr přislíbil řešení. Zpoplatnění by mělo být, alespoň prozatím, odloženo. Alespoň než naváží další úseky,“ uvedl Kučera.

S ministerstvem jednalo také vedení města. Odložení vítá, považuje ho ale za nedostatečné řešení. Chce delší výjimku na zpoplatnění, nejlépe prý trvalou. „Přijde nám to nefér a nelogické. Zpoplatňovat obchvat. Obchvat by měl dopravu z města odvést, když ho ale tady zpoplatní, paradoxně to dopravu přivede do města. Konzultovali jsme s to s odborníky a s policií, souhlasí s námi. Není tam žádná pomocná komunikace, není to kudy objet, řada aut se vydá přes město. Chceme dál jednat s ministerstvem, je opravdu nelogické zpoplatňovat první obchvat,“ uvedl pro Deník místostarosta Loun Pavel Csonka (ČSSD).

Louny chtějí trvalou výjimku

„Za odložení jsme rádi, ale to nepomůže, to je jen krátkodobé. Chceme trvalejší výjimku, nejlépe trvalé osvobození. Budeme dál jednat,“ pokračoval Csonka.

To ale prozatím ministerstvo nechystá. A kdy tedy plánuje resort obchvat Loun zpoplatnit? Zatím to není přesně zřejmé, z náznaků ale vyplývá, že v plánu je to pravděpodobně až bude dokončený úsek k Chlumčanům, tedy navazující. Ten má být hotový v průběhu roku 2024.

Vyplývá to také ze zdůvodnění ministerstva, proč zatím nezpoplatní obchvat. „Platí, že zpoplatňovány jsou úseky až po jejich zprovoznění v plném profilu. S ohledem na to, že mimoúrovňová křižovatka na 45. kilometru nebude zatím zprovozněna, nebude ani zbytek úseku po 49. kilometr nyní zpoplatněn,“ uvedl František Jemelka. A právě mimoúrovňová křižovatka na 45. kilometru je součástí navazujícího úseku k Chlumčanům.

Mezi řidiči se názory různí. Jedni zpoplatňování chápou, další by raději co nejvíce úseků zdarma, argumentují, že hlavně u obchvatů to má smysl. „Bude to prostě dálnice, je normální, že to bude zpoplatněné,“ myslí si například Ladislav Roman ze Žatce. „Zpoplatňovat místa, na která navazuje stará silnice je nesmysl. Až bude celá dálnice hotová, tak ať se zpoplatňuje, ale když se dlouho jede po staré, tak ne. A aby se platilo za obchvaty je úplný nesmysl,“ říká naopak Pavel Drozd z Loun.

Ministerstvo zdůvodňuje svůj postoj, vybírat za všechny nové úseky hned po dostavbě, změnou pravidel pro zpoplatňování. Chce je sjednotit a nechce pokračovat v nesystémovém udělování výjimek. Systém má být podle zástupců státu po celé republice jednotný a jasně čitelný. Že se mezi prvními zpoplatní obchvat je podle něj jen náhoda.

Ministerstvo chce „naučit“ řidiče, že za služby se musí platit. Tvrdí, že díky vyššímu výběru peněz bude moci stát vynaložit více financí na výstavbu, rekonstrukce či vylepšení dálniční sítě. V ekonomicky obtížné době se hledají další zdroje financování. „V současné době je politika ministerstva dopravy taková, že stávající rozsah výjimek z časového zpoplatnění nelze dále donekonečna rozšiřovat. Peníze z dálničních známek tvoří významný zdroj příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na provoz, údržbu a rozvoj infrastruktury. Na druhou stranu platí, že chápeme celkově složitou hospodářskou situaci a proto pro rok 2023 jsme nepřistoupili k redukci výjimek, které byly platné v roce 2022,“ uvedl František Jemelka.

Ministerstvo věří, že stavba tahu na Prahu bude dál postupovat a že brzy dálnice nahradí staré nedokončené úseky. V příštím roce chce Ředitelství silnic a dálnic spustit výstavbu tří úseků D7 ve středních Čechách kolem Slaného, v roce 2025 se má začít stavět poslední úsek u Postoloprt na Lounsku. D7 má být komplet hotová v roce 2028.