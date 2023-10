„Zima byla krutá, museli jsme provoz hospody dotovat z našich peněz. A bez pomoci obce, která nám přispěla na energie, by to nešlo vůbec. Na jaře se to zlepšilo, lidé začali chodit ve větších počtech,“ popsal Václav Spilka. Hospodě pomáhá venkovní posezení, mezi „letní“ hosty se zařadili třeba rodiče, kteří byli s dětmi na přilehlém hřišti, nebo cyklisté. Budoucnost hospody v Oboře je ale nejistá. Opět se blíží zima a s tím spojené zvýšené náklady na energie, objekt je vytápěný plynem.