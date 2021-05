Mladí zájemci o očkování proti covidu z Loun a okolí mají smůlu. Na rozdíl od starších ročníků musí za vakcínou do jiných měst, lounské očkovací centrum tlumí provoz. Nové registrace nepřijímá, doočkuje ty, kteří jsou „na seznamu“ a čekají na první či druhou dávku. Mnohým se to nelíbí, změnu nevítá ani vedení Loun.

K utlumení dochází kvůli malé kapacitě centra, která je nyní na několik týdnů zaplněna podáváním druhých dávek. Čekací doba v Lounech na první dávku se v poslední době protáhla na týdny. V očkovacích centrech nedalekých městech, v Žatci, Bílině nebo Mostě, jsou v řádech dní.

U některých obyvatel Loun změna vyvolala kritiku. „Nelíbí se mi to. Louny jsou dost velké město na to, aby se tady očkovalo. Takhle budu muset jezdit jinam, zabere mi to čas,“ řekl Tomáš Krátký. Mnozí upozorňují, že zájem o očkování mezi Louňany při nutností dojíždění zřejmě poklesne. Jiní se ptají, proč se nezvýšila kapacita centra. „Očkovací centrum utlumuje provoz z důvodu malé kapacity a dlouhé čekací doby? To mi zní spíše jako důvod pro navýšení kapacity,“ uvedl například Ondřej Mareš.

„Lounské očkovací centrum obvykle aplikovalo okolo 170 dávek denně, rekord bylo 240 dávek. Na větší počty není dostatek lékařů, sester ani jiného personálu,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda. Denní kapacita očkování v Žatci je 450 lidí, v krajských očkovacích centrech, třeba v Mostě nebo Litoměřicích, se denně očkuje 1000 lidí, v Bílině ještě víc. V Lounech se navíc očkuje jen v pracovní dny, jinde se „jede“ i o víkendech.

„Mrzí mě, že dochází k utlumení očkování v Lounech, ale s ohledem na kapacity místního centra by občané z věkové skupiny 30+ čekali i několik týdnů a všichni zájemci by nemuseli být oočkováni do začátku letních prázdnin. V okolních očkovacích centrech by se na ně mělo dostat v řádech dnů, proto částečně chápu rozhodnutí krajského koordinátora,“ dodal starosta.

O tom, že jsou čekací doby na první dávku v Lounech oproti jiným centrům výrazně delší, se přesvědčili mnozí zájemci o očkování. „Manžel se v Lounech registroval před třemi týdny a nikdo se neozval. Tak jsme se registrovali do Bíliny a hned nás vzali. Tam očkují 1100 lidi denně až do deseti hodin do večera a je to fofr,“ sdělila Radka Novotná.

Na začátku týdne čekalo na přidělení termínu k prvnímu očkování v Lounech zhruba 800 zájemců, vakcínu dostanou v Žatci. V Lounech budou od následujícího týdne podávány jen druhé dávky.

Stejně jako v Lounech utlumí svou činnost i očkovací centrum v Litvínově. Obě vznikla za podpory místních samospráv a podle vedení měst a Ústeckého kraje splnila hlavní úkol, tedy zajistit v blízkosti svého bydliště očkování lidem v seniorském věku a lidem s omezenou mobilitou. „Kapacity center bohužel nestačí na očkování všech zájemců v okolí. Díky skvělé práci obou center v dubnu a květnu a zvýšeným dodávkám očkovacích látek jsme se dostali do situace, že v příštích několika týdnech budou obě centra podávat klientům druhé dávky a na očkování prvních dávek tak pro rezervace nezbývá dostatečná kapacita. Reálně by termíny na první dávky vycházely až na červenec,“ podotkl krajský koordinátor pro očkování Petr Severa s tím, že v Lounech se budou v následujících čtyřech až šesti týdnech očkovat pouze druhé dávky. Nevyloučil, že se v Lounech registrace obnoví. Zájemci ale musí počítat s tím, že v takovém případě přijdou na řadu až v červenci, a druhou dávku tak dostanou až na přelomu srpna a září. „V současné době větší centra očkují i druhý den po registraci. Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy v těchto centrech nebude koho očkovat a v Lounech se bude čekat týdny,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl. Podle jeho slov kromě Žatce zůstane v okrese Louny zachováno očkovací centrum v Podbořanech.

V Ústeckém kraji zbylo po konci registrací v Lounech a Litvínově celkem 14 očkovacích míst. Podle středečních statistik jsou nejkratší čekací doby na vakcínu v Kadani, Litoměřicích a Ústí nad Labem.