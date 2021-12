Mobilní tým Krajské zdravotní naočkoval v závěru minulého týdne v Lounech 535 lidí. Vakcíny proti nemoci covid-19 se podávaly ve čtvrtek a pátek, s dalším očkováním se počítá ve čtvrtek 16. prosince od 13 do 18 hodin a v pátek 17. prosince od 12 do 16 hodin v očkovacím centru na poliklinice.

Očkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Očkuje se bez předchozí registrace, a to i třetí posilující dávkou. Mobilní tým by měl do Loun přijet opět v lednu, s otevřením stálého očkovacího místa se zatím nepočítá. Vakcíny proti covid 19 podávají ve městě též praktičtí lékaři.