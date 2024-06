„Loni a předloni byla sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu 0,42 Kč za litr. Od letošního ledna se poplatek zvýšil na 0,54 Kč za jeden litr objemu, současně byl zaveden minimální objem, a to 60 litrů na osobu a měsíc. Občané v Lounech tedy platí v porovnání s okolními obcemi nejnižší poplatek z odpadů. Jeho smyslem je motivace k třídění,“ uvedl tiskový mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

Při uvedeném minimálním množství objemu lidé v Lounech zaplatí za odpady ročně necelých čtyři sta korun. Například v Žatci to je plošně devět set korun na osobu.

Potíž je, že v Lounech vyhodí občané do kontejnerů na směsný komunální odpad až 70 procent toho, co ještě mohli vytřídit nebo kompostovat, jak bylo zjištěno z loňské analýzy. „Jde zejména o biologicky rozložitelný a gastro odpad, který by se dal vytřídit v domácnosti,“ připomněla vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace lounské radnice Petra Kotková. „Proto město Louny jako součást prevence a snahy nezvyšovat občanům poplatky pořídilo kompostéry. Ze 700 kusů jich je k dispozici stále zhruba 200, stačí o ně požádat,“ vyzvala.

Realita není pro občany přívětivá, pokud nezmění přístup k nakládání s odpadky, upozorňuje radnice. „Mohou výrazně zlepšit kvalitu třídění odpadů i výši poplatku tím, že nebudou odkládat papír, plasty, sklo, textil, stavební odpad, zejména pak biologický a gastro odpad do černých nádob, ale vytřídí ho do příslušných separačních nádob nebo odvezou do sběrného dvora,“ sdělil radní pro životní prostředí Jaromír Suchan.

Louny plánují kampaň na zvýšení motivace veřejnosti k třídění odpadu. „Kdo má prostor, může kompostovat díky kompostéru, o který si na radnici požádá, a který mu zdarma dáme, a dokonce pomůžeme i sestavit. Ke zvyšování poplatků se město uchylovat nechce, pokusíme se situaci změnit ještě kampaní. Máme široko daleko nejnižší poplatky, občané to ale nejspíš neumí docenit,“ míní tajemník Městského úřadu Louny Michael Straka.

Problémem v Lounech je, že lidé odpad netřídí. Neplatičů je poměrně málo. „Za loňský rok uhradilo poplatek 2303 poplatníků v celkové výši 14,62 milionu korun. Ke konci května neuhradilo poplatek za komunální odpad z věci nemovité celkem 41 poplatníků, výše nedoplatků tak činí 188 tisíc korun,“ sdělil Marcel Mihalik. Pokud obyvatel za odpady nezaplatí, radnice mu pošle platební výměr. Pokud nezaplatí ani ten, věc přebírá exekutor.

Problém neochoty lidí třídit odpad se ale netýká jen Loun. Ve zmíněném Žatci se sice mohou pochlubit potřetí za sebou vítězstvím v soutěži Skleněná popelnice, již každoročně pořádá Ústecký kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a jejímž smyslem je ocenit sídla, která se nejvíce věnují třídění odpadu, analýza ale ukázala, že i ve městě chmele je ještě co zlepšovat. Rozbory odpadků v černých kontejnerech, které si ve třech ulicích na žateckých sídlištích nechala udělat tamní radnice, ukázaly, že dvě třetiny z nich šly ještě vytřídit. Kontroloři se vydali do Růžové, Jabloňové a Husovy ulice. „Řečí čísel na sídlištích v Žatci tvoří směsný komunální odpad v černých kontejnerech jen třetinu obsahu, naopak dvě třetiny jsou tvořené odpadem k recyklaci,“ zveřejnila výsledky radnice.

Ve třech zkoumaných kontejnerech bylo celkem 142 kilogramů odpadu. Z toho 93 kilogramů šlo ještě vytřídit. „Největší část obsahu kontejnerů tvořil biologicky rozložitelný odpad – 21 kilogramů, objemného odpadu bylo 16 kilogramů, textilu 15 kilogramů. Plast tvořil 13 kilogramů, papír 12 kg a sklo 8 kilogramů,“ uvedla radnice.

