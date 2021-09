Revitalizaci parku U Trati v Lounech pro město provádí společnost OK Garden. Ta se v nejbližších třech letech má starat také o zalévání vysazených dřevin, odstraňování plevele v jejich blízkosti nebo vyhrabávání listí ze smíšeného záhonu.

Zásahy čekají také stromy a další zeleň v parku. Odstraní se nemocné a nebezpečné stromy, provede se probírka a zmlazení keřů a ošetří perspektivní jedinci. Po vyčištění ploch se vysadí nové stromy a keře a v místě kruhové plochy na křížení cest se počítá se založením záhonu složeného z nenáročných trvalek, okrasných trav a cibulovin. Část travnatých ploch se už nebude tak intenzivně sekat, převede se do režimu přírodní plochy s lučním porostem. V tomto místě se doplní drobné cibuloviny a vyseje osivo bylinné směsi.

Město revitalizace parku vyjde na dva miliony korun, v částce je zahrnuta i následná péče o zeleň do roku 2024.

/FOTO/ Odstraňováním starého povrchu cest začala v Lounech revitalizace parku U Trati. Zelený prostor vymezený ulicemi Husova, Svatopluka Čecha a železniční tratí mezi lounskými nádražími se do listopadu promění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.