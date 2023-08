O desetikorunu více než v minulosti platí řidiči za hodinu parkování na lounském Mírovém náměstí. Radnice sjednotila ceny po městě, chce také šoféry motivovat, aby pro dlouhodobé stání využívali hlavně parkoviště mimo centrum. Platí se také na parkovišti v Husově ulici.

Parkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Šoféři tak aktuálně na parkovišti na Mírovém náměstí mají první půl hodinu zdarma, za druhou půl hodinu zaplatí 20 korun, za každou další započatou hodinu pak dají 30 korun. Právě tato částka se v červenci měnila, řidiči tedy platí o 10 korun více než dříve.

„Na náměstí došlo ke zdražení parkovného od druhé hodiny parkování za každou další započatou hodinu o desetikorunu. Novinkou je také ceník parkovného se závorovým systémem v ulici Husova, kde je první hodina zdarma, druhá hodina za 20 Kč a každá další započatá hodina za 30 korun,“ sdělil mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

Reakce šoférů jsou smíšené. Někteří navýšení ceny chápou, jiní protestují. „Všechno zdražuje. Opravdu musí město parkování také zdražovat, tahat z lidí další peníze? Neobejde se bez toho? Zaparkujete ve svém městě a pořád platíte,“ je nespokojený například Lubomír Bartoš.

Vábení omezí dopravu. Uzavírky na silnicích v Lounech budou několik dní

Naopak jiným řidičům to nevadí. „Je to minimální poplatek. Navíc, když tam jen na chvíli zastavíte něco vyřídit, nakoupit, je to zdarma nebo za dvacku. Když jste tam déle, holt si připlatíte. Jinak, kdyby to bylo zadarmo, nedalo by se tam vůbec zaparkovat,“ myslí si Lukáš Poliak.

A proč lounská radnice ke zdražení přistoupila? Důvody jsou dva. Předvídatelnost a obavy, aby dlouhodobě zaparkovaná auta neblokovala parkoviště. „Abychom sjednotili ceny a byly pro řidiče předvídatelné jak na parkovišti se závorou v ulici Husova, tak na parkovišti na náměstí. Řidiče také chceme motivovat, aby pro dlouhodobé stání vozidel využívali parkoviště mimo historické centrum,” vysvětlil Marcel Mihalik.