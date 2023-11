Parkoviště místo autobusů. Na lounském nádraží vznikly dvě desítky nových míst

/FOTO, VIDEO/ Osmnáct nových parkovacích míst začalo sloužit na lounském autobusovém nádraží. Vznikly u nevyužívaných nástupišť. Místa mají využívat hlavně lidé z města a regionu, kteří dojíždějí autobusem do zaměstnání nebo do školy, například do Prahy. Zatím bude parkoviště zdarma, do konce roku ale plánuje lounská radnice jeho zpoplatnění.

V prostoru lounského autobusového nádraží vzniklo 18 nových parkovacích míst. | Video: Deník/Petr Kinšt