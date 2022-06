Kolik mají mít Louny zastupitelů? Pořád 29 nebo méně? Takové otázky řešili na červnovém zasedání zastupitelé. Vzhledem k počtu obyvatel mají Louny ve srovnání s jinými městy nadprůměrné množství členů zastupitelstva. Mezi politiky ale nakonec převládl názor, že to na škodu není a počet volených zástupců se měnit nebude. Letos v září při komunálních volbách lidé v Lounech tedy opět vyberou do tamního zastupitelstva 29 kandidátů.

S návrhem na snížení zastupitelů z 29 na 21 přišlo hnutí ANO. „Oproti srovnatelně velkým městům je počet zastupitelů v Lounech vysoký. Pokud by se snížil na námi navrhovaných jednadvacet, přineslo by to městu během volebního období úsporu 750 tisíc korun,“ sdělil místostarosta Milan Rychtařík (ANO). „Nejde jen o odměny zastupitelům, které nejsou nijak vysoké, ale navázaný je na to počet radních města,“ dodal.

Hnutí zůstalo se svým návrhem osamocené, hlasovali pro něj jen čtyři zastupitelé. Ostatní jej nepodpořili. „Bohužel nás zastupitelé z ANO postavili před hotovou věc, návrh se před tím neprojednával. Kdyby se to řešilo dopředu, třeba by se našlo pro ostatní průchodnější řešení v podobě 27 nebo 25 zastupitelů,“ sdělil místostarosta Vladimír A. Hons (Unie pro sport a zdraví).

Podobně mluvil i starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny). „Návrh nebyl projednán dopředu, nakonec jsme se většinově shodli neměnit něco, co funguje. Pravdou je, že některá ostatní města srovnatelná s Louny mají méně zastupitelů, ale třeba třikrát menší Podbořany mají zastupitelů 21,“ řekl Janda.

Podle Rychtaříka je rozhodnutí o počtu zastupitelů jeho kompetence, proto ANO nešlo s návrhem do rady. „Avizovali jsme ho na setkání koaličních partnerů, které máme před každým zastupitelstvem. Je otázkou, zda by se něco změnilo, kdybychom přišli s návrhem dřív,“ poznamenal.

V Lounech se počet zastupitelů měnil naposledy v roce 2010. Před tím jich bylo třicet, návrh na jejich snížení o tři ale tehdy neprošel, došlo k redukci o jednoho. Od té doby má město zastupitelů 29. Díky tomu se při volbách před čtyřmi lety do zastupitelstva dostalo všech devět kandidujících subjektů. Kromě zmíněných tří to byly ještě ČSSD, KSČM, ODS, SPD, Louny spolu a Volba pro město.

V sousedním stejně velkém Žatci je zastupitelů 21. V roce 2010 se jejich počet zvýšil na 27, po čtyřech letech se opět vrátil na nynější počet. Jedním z neoficiálních důvodů bylo, že řada stran měla problém do komunálních voleb zaplnit kandidátní listiny.

Od počtu zastupitelů se odvíjí počet členů rady města. V Žatci a Podbořanech jich mají sedm, v Lounech devět.