/FOTO, VIDEO/ Rušné křížení ulic Poděbradovy, Fügnerovy a Tomanovy projde ještě letos proměnou. Aktuálně se tam kácelo, do konce roku tam má vzniknout nový kruhový objezd. Provoz v křižovatce má být plynulejší a bezpečnější, vítá změnu radnice a část veřejnosti, které se zamlouvá. Záměr má ale také své kritiky, objezd podle nich v lokalitě není potřebný, náklady jim přijdou zbytečné. Vedení Loun proměnu hájí, osvědčila se prý při nedávné zkoušce, schválili ji odborníci.

Ještě letos má vzniknout v lounské Poděbradově ulici kruhový objezd. Křižovatka se rozšíří, dělníci tak museli pokácet jeden strom. | Video: Ladislav Bába

Lounská radnice by ráda přeměnu křižovatky na kruhový objezd zrealizovala co nejrychleji. „Nový kruhový objezd má zelenou. Doporučila ho dopravní komise i policie. Na křižovatce je hustý provoz, je to tam někdy dost nepřehledné. Uprostřed je velmi široký pás, zelený ostrůvek, některé řidiče to plete. Někdy je to tam složité a vznikají nebezpečné situace. Někteří řidiči tam mohou být někdy trochu zmatení. Odbočování je tam také někdy zdlouhavé. Chceme to zjednodušit. Křižovatka bude určitě bezpečnější, to je hlavní důvod, přehlednější, a také plynulejší,“ zdůvodnil vznik nového objezdu lounský místostarosta Pavel Csonka (ČSSD).

„Provizorní kruhový objezd jsme si tam nedávno vyzkoušeli při jiné uzavírce a osvědčil se. Doprava byla mnohem plynulejší, lidé si to pochvalovali. Lidé to velmi přivítali, ptali se na to, proto jsme se rozhodli tam kruhák udělat trvale,“ pokračoval místostarosta.

Rušno bylo v křižovatce už nyní v týdnu, probíhalo tam kácení jednoho stromu. „Aktuálně se dělají přípravné práce, aby kruhový objezd mohl splňovat všechny normy, aby se tam vešla i větší auta. Bude se kvůli tomu muset o něco posunout přechod pro chodce. A proto musel být také pokácen jeden strom. Nyní se bude zpracovávat projekt,“ uvedl Csonka.

Kácení vzrostlého stromu se ale nelíbí části veřejnosti. Podle nich se mohl kruhový objezd „posunout“ více na druhou stranu. Radnice ho hájí, bylo údajně nutné.

A co na nový kruhový objezd říká veřejnost? Záměr má své podporovatele. „Jezdím tamtudy pravidelně čtyřikrát denně, vždy z vedlejší silnice, a někdy i častěji a jednoznačně je to nejstrašnější dopravní situace v Lounech vůbec. Díky bohu za nápad z kruhákem. Když tam byl dočasně, tak to byla paráda, provoz tam byl zcela plynulý,“ zastal se novinky v diskuzi na sociálních sítích na profilu města Martin Zikmund.

„Na tomto místě ráno kolem půl osmé, když vozí rodiče děti do škol a odpoledne kolem druhé až třetí, je to tam katastrofální ze všech směrů, za mě určitě dobrý nápad,“ přidal se také Martin Zíval. Zastánci mluví o zdlouhavém odbočování, „ucpávání místa“, ale také o častých nebezpečných situacích. „Souhlasím s kruhovým objezdem. Jezdím tam každé ráno v ranní špičce v 7.45 hodin. Od Tyršova náměstí odbočuji doleva a šílené. Kolikrát nás tam stojí opravdu hodně a odbočit se dá vážně těžko,“ podpořila záměr radnice také Petra Čermáková.

Novinka má ale také své kritiky. Podle nich dopravní situace v místě není tak vážná. „Co se dopravy týče, žádný problém na této křižovatce nikdy nebyl a není,“ zapojil se do diskuze na sociálních sítích Petr Valoušek. „Nemyslím si, že je tam kruhový objezd nutný. Do Poděbradky vyjíždím z Fügnerovky několikrát týdně v různou denní dobu, nikdy jsem tam nestála déle jak jednu minutu,“ přidala se Stanislava Perlíková.

Některým vadí, že se zasáhne do charakteristického historického vzhledu Poděbradovy ulice, dalším údajně zbytečné náklady, peníze se prý dali použít lépe. „Vyhozené peníze. Je to normální křižovatka. Lidé si odvykli chviličku počkat, když vjíždí z vedlejší. To je takový problém chvíli počkat? Tak uděláme kruháky všude,“ myslí si Lukáš Vrbenský. „Je to zbytečné. Je to prostě normální křižovatka a řidiči, kteří to nezvládají teď nezvládnou ani kruhák. Bude tam dost vjezdů a výjezdů. Za mě tam problém není a další kruhák se mi tam nelíbí,“ uvedl Pavel Valko.

Radnice záměr hájí. „Odborníci to doporučují, lidé to uvítali. Proto jsme tak rozhodli. Jsou tam školy, gymnázium, umělecká škola, provoz se tam bude zvyšovat. Tomanova je také důležitou komunikací. Chceme, aby lokalita byla opravdu bezpečnější, provoz plynulý,“ zopakoval místostarosta Pavel Csonka.

Jak bude nový kruhový objezd na křížení Poděbradovy, Fügnerovy a Tomanovy vypadat není zatím jasné. Nebude se ale jednat o provizorní řešení. „Jak bude přesně vypadat se zatím neví, bude se řešit několik variant. Bude se to přizpůsobovat místu, aby se to tam hodilo, aby to dobře sloužilo. Nebude to nic provizorního, bude to trvalé, ale zároveň nechceme nic velkého a složitého. Řešit to nyní bude projektant,“ uvedl místostarosta.

„Chceme kruhový objezd realizovat určitě co nejrychleji. Nyní se bude zpracovávat projekt, poté by se mohlo začít budovat. Předpokládám, že k realizaci dojde určitě během letošního roku,” uvedl Pavel Csonka.

A kolik má přestavba křižovatky stát? „Přesná částka zatím není známá, bude to vycházet z projektu. Předpoklad ale je, že rozpočet budou nižší statisíce,” dodal lounský místostarosta.

