Auto se čtyřmi nelegálními migranty odhalili policisté hned první zářijový den na silnici I/7 u Loun. Převaděč je vezl z Bratislavy, namířeno měli do Německa. Tam už ale nedorazili. Cizince již soud ve zkráceném řízení odsoudil, dostal podmínku, nesmí také dva roky do České republiky.

Ilustrační foto. | Foto: Městská policie

„Policisté dálničního oddělení Postoloprty pátrali první zářijový den na rychlostní komunikaci D7 a okolí po osobním automobilu, ve kterém měli cestovat nelegální migranti. Hlídka na zájmový vůz Volkswagen narazila v ranních hodinách poblíž Loun na silnici číslo I/7. Vozidlo řídil 34letý muž cizí státní příslušnosti. Spolu s ním jely ve vozidle další čtyři osoby ze Sýrie, a to bez dokladů,“ popsal odhalení převaděče policejní mluvčí Václav Krieger.

Čtyři Syřany si převzala cizinecká policie, řidiče strážci zákona zadrželi. Převaděč tvrdil, že se lidem snažil pomoci. „Cizinec převážel Syřany z Bratislavy a namířeno měl do sousedního Německa. Prý jen těmto údajným bezdomovcům pomáhal,“ popsal mluvčí, co muž uvedl do protokolu.

Kriminalisté zajistili dostatek důkazů, a tak došlo k rychlému odsouzení řidiče. Vyšetřovatelka ho obvinila ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. „Obžalovaný byl odsouzen Okresním soudem v Lounech ve zkráceném řízení k podmíněnu trestu odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců na zkušební dobu dva roky a dále k trestu zákazu pobytu po dobu dvou let,“ dodal Václav Krieger.