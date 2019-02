Postoloprty – Nyní o prázdninách ve městě probíhá průzkum názorů obyvatel na věc, zúčastnit se může každý.

Nový kamerový systém za cenu kolem dvou až tří milionů korun by měl v budoucnu začít sloužit v Postoloprtech. Radnice si od něj slibuje vylepšení bezpečnostní situace ve městě.

Radnice připravila anketu

K záměru města se nyní mohou vyjádřit i sami jednotliví občané Postoloprt. Radnice ve spolupráci s městskou policií, která bude s kamerovým systémem pracovat a v případě potřeby rychle jednat, připravily pro obyvatele dotazník, v němž může každý občan sdělit svůj názor ke kamerovému systému i k bezpečnostní situaci ve městě. Anketa probíhá právě teď – během letních prázdnin.

Lidé mohou své odpovědi předat radnici (osobně, poštou, případně i jen hodit do schránky u městského úřadu), anebo je mohou odevzdat na služebně městské policie, případně i na ulici jakémukoli strážníkovi, uvádějí tvůrci ankety.

Otázky vyšly ve zpravodaji

Otázky byly otištěny ve Zpravodaji města Postoloprt ve vydání pro červenec a srpen. Anketa je anonymní a dá se vyplnit i po internetu – na webových stránkách města.

„Město se chce pokusit získat finanční dotaci na kamerový systém od ministerstva vnitra. Provést průzkum veřejného mínění na uvedené téma je jednou z podmínek ministerstva, bez toho by nepřidělilo dotaci," uvedl Vladimír Parýzek, ředitel Městské policie Postoloprty.

Kamery sledují dění v ulicích

Městský kamerový dohlížecí systém, jak zní jeho oficiální název, má velký význam především v oblasti prevence kriminality.

Velmi rychle upozorní na páchání přestupků, výtržností, trestné činnosti, vandalských útoků na veřejných místech. Strážníci pak vyrážejí na místo k zásahu.

Kamerový systém může pomoci také k rychlému přivolání zdravotnické pomoci a i k záchraně člověka, pokud ho postihne na veřejném místě náhlá zdravotní příhoda vážnějšího charakteru a upadne třeba do bezvědomí. Kamera to zaznamená a strážníci ihned volají záchranku či do jejího příjezdu sami poskytují první pomoc.

Vytipováno je deset míst

V novém systému by mělo být zahrnuto přibližně deset míst ve městě, která by sledovaly kamery. Dohlížet budou například na Mírové náměstí, Husovu ulici, Marxovo náměstí a obchodní dům Lučan, Masarykovu ulici, park, prostranství u škol, dětských hřišť, nádraží, také u zdravotního střediska a mateřské školy.

V současné době má město tři kamery, které však už nevyhovují potřebám dění v Postoloprtech ani moderním požadavkům. Už loni na podzim si radnice nechala zadat odbornou studii pro budoucí zavedení nového kamerového systému. Podle ní by se cena měla pohybovat kolem dvou až tří milionů korun. Počítalo se se zavedením 16 až 21 kamer.

„Podobné kamerové systémy používá už více než 80% měst ČR s počtem obyvatel nad pět tisíc. V Postoloprtech by byl tento systém určitě také velmi prospěšný," dodal Vladimír Parýzek, ředitel Městské policie Postoloprty.