„Podařilo se nám nového praktika sehnat. Na příštím zasedání rady města budeme schvalovat přiznání pobídky, kterou jsme právě kvůli lákání nových lékařů vypsali. Věřím, že ji schválíme a nový lékař co nejdříve začne ordinovat,“ potvrdil starosta Loun Pavel Janda.

Podobně jako jinde v Ústeckém kraji i v Lounech dlouhodobě řeší nedostatek praktických lékařů. Veřejnost si na to často stěžuje. „Přestěhovali jsme se do Loun a dojíždění k lékaři do Mostu, když člověku není dobře, není úplně ideální a zatím nás tady nikdo nevzal,“ svěřila se například Šárka Kotková.

„Bude to do budoucna veliký problém. Praktici rychle stárnou a je jich tady málo. Můj lékař už také není nejmladší. Nevím, co budeme v budoucnu dělat,“ uvedla Martina Foldynová.

Aktuálně v Lounech funguje 12 ordinací praktických lékařů, jedna přibude. „Nová ordinace určitě výrazně pomůže řešit situaci s praktickými lékaři u nás,“ pokračoval Janda.

Pobídka, kterou nabízí lounská radnice, je ve výši 250 tisíc korun a je určená na vybavení ordinace nebo jako příspěvek na platy sester. V podmínkách, které budou lounští radní schvalovat, je podmínka otevření ordinace do konce letošního roku. Podle informací Deníku by se ale ordinace na lounské poliklinice mohla otevřít možná už v průběhu září.

Pomohou i dalším

Novou ordinaci má provozovat společnost Distribuovaná klinika, která už v Lounech působí, má tam dvě ordinace v jiných odbornostech a funguje také v tamním domově pro seniory. „Oslovujeme společnosti, které už u nás působí třeba v jiných oborech, oslovujeme aktivně také mladé lékaře. A vyplatilo se, budeme v tom pokračovat,“ přiblížil Pavel Janda, jak postupuje lounská radnice při shánění nových lékařů. Město chce nyní podle starosty podpořit ale i stávající ordinace, chce mezi ně rozdělit také 250 tisíc korun.

„Problém s lékaři v některých oborech je všude v republice. Je velký nedostatek lékařů. Města toho ale bohužel příliš dělat nemohou, mají velmi omezené možnosti. Mohou jen slíbit nějaké pobídky nebo bydlení a samozřejmě se snažit být dobrým místem pro život,“ přiznal starosta. Různé pobídky a výhody totiž nabízí řada měst. Odborníci upozorňují, že nedostatek lékařů se bude muset řešit systémově na úrovni vlády, včetně změn ve vzdělávání.

Menší potíže jsou ve velkých městech, větší pak v menších sídlech. Ústecký kraj ale patří mezi nejvíce „postižené“ oblasti. Dlouhodobě se hovoří o nutnosti řešení situace, zabývá se tím také ministerstvo zdravotnictví, řešení ale zatím není.

Nouze o pediatry

Praktického lékaře se sehnat podařilo, kritická je ale situace u zubařů a hlavně u dětských praktiků. Zubařů je v Lounech aktuálně 14. Pediatrů pouze pět. Je jich málo, navíc řada z nich je ve vyšším věku.

„Zubaři už neberou nové lidi. Já jsem svého hledala několik měsíců. Nové zubaře by to chtělo také, čekací doby na ošetření jsou také hodně dlouhé,“ potvrdila Lenka Mašková z Loun.

Radnice chce řešit i stomatology. „Pro zubaře připravujeme podobnou pobídku, kterou máme nyní pro praktiky a pediatry,“ popsal Janda.

Nejhorší je situace u pediatrů, Louny v tomto směru patří v kraji k místům, kde je jich největší nedostatek. Většina je jich ve vyšším věku. „Bohužel, u pediatrů máme velký problém. Budeme se určitě dál snažit aktivně oslovovat různé subjekty a lékaře. Budeme doufat, že i u pediatra se nám to nakonec povede jako v případě praktika pro dospělé,“ uzavřel Janda.