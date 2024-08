Máte nepotřebné, ale funkční věci a chcete se jich zbavit? Nebo naopak do domácnosti něco sháníte? Šanci máte v novém re-use centru, které otevřely Louny v Rybalkově ulici.

Nádobí, nábytek, nářadí. Ale i další věci, které někdo zdarma odloží jako nepotřebné, ale funkční a druzí si je mohou vzít. Tak funguje re-use centrum, které nedávno vzniklo v lounské Rybalkově ulici. „Jedná se v podstatě o second-hand drobných předmětů, jako jsou dekorace, nečalouněný nábytek, zahradní náčiní, květníky, hračky a sportovní vybavení, vybavení pro chov domácích mazlíčků. K tomu všemu může mít původní majitel vztah, ale je mu líto tyto věci jen tak vyhodit k popelnici, jinému navíc mohou posloužit a udělat radost,“ vysvětil mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

Odevzdat předměty do re-use centra smí výhradně občané Loun, Brloha a Nečich, nebo vlastníci nemovitostí, kteří platí ve městě poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. Provozní doba areálu v Rybalkově ulici je o všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin.

„Louny re-use centrum ve spolupráci se společností Marius Pedersen otevřely proto, že jde o ekologicky šetrný způsob zbavování se nepotřebných věcí, který navíc snižuje náklady na jejich likvidaci. Takto odložené předměty mohou posloužit sociálně potřebným skupinám, pro které je kupříkladu nákup nového nábytku nebo náčiní na zahradu zásahem do rozpočtu. Nemusí jít přitom jen o stránku finanční, někteří lidé prostě staré věci rádi sbírají nebo jejich životní styl naplňuje minimalismus. Ti všichni mohou být z re-use centra nadšeni,“ dodal Mihalik.

Mohlo by vás zajímat: Neckyáda v Žatci bavila. Plavili se jednorožci i hejno motýlů