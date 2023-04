„Pokud by se pošta zavřela, rozhodně mi to vadí,“ řekl Josef Sedláček. Není sám. Zmíněnou poštu mezi panelovými domy na lounském západním sídlišti využívají hojně starší lidé. „Sídliště se stavělo v první polovině sedmdesátých let, to jsme se sem nastěhovali mladí. Pošta tady vždy byla, jsme na ni zvyklí. Teď jsme staří, někteří z mých sousedů sotva chodí. To se máme trmácet na poštu přes půl města?“ neskrývala rozhořčení na poště v ulici 17. listopadu starší žena. Na pobočku si pravidelně chodí pro důchod, vyřizuje platby SIPO, kupuje známky na pohledy a dopisy. Takových jako je ona, bydlí na sídlišti stovky. „Za tohle budeme naši vládu proklínat,“ dodala.